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Клиническая больница в Советском районе станет сосудистым центром

На право проведения операций этого типа также претендовал НМИЦ им. Мешалкина.
  • 03/07/2019, 11:35
Автор: Евгения Серёгина
Клиническая больница в Советском районе станет сосудистым центром
«Клиника Мешалкина никогда не была больницей "Скорой помощи"»

В региональном правительстве обозначили социальные и инфраструктурные объекты, которые появятся на территории области в рамках реализации проекта по строительству центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Одним из таких объектов станет региональный сосудистый центр, созданный на базе Центральной клинической больницы в Советском районе Новосибирска. По информации регионального правительства, в 2018 году было закуплено медицинское оборудование на сумму 22,5 млн рублей из областного бюджета. В 2019 году на эти цели планируется направить 259,5 млн, еще 90 млн пойдут на ремонтные работы в здании терапевтического корпуса. Следующая партия оборудования на сумму 135,9 млн будет закуплена в 2020 году.

Как сообщил на заседании профильного координационного совета при губернаторе министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, в новом центре, рассчитанном на 120 койко-мест (включая 24 реанимационных койко-места), предполагается проведение коронографий, чрезкожных коронарных вмешательств. В перспективе работа данного центра должна снизить смертность от болезней системы кровообращения до 596,8 на 100 тысяч человек уже в 2020 году.

Примечательно, что на проведение аналогичных операций претендует НМИЦ им. академика Мешалкина, о чем сообщил председатель СО РАН академик Валентин Пармон.

 Специалисты-медики сообщили, что новое руководство в центре Мешалкина предлагает этот объект реализовать у них и не создавать дубль,  отметил ученый.

Руководитель регионального минздрава эту информацию подтвердил, однако отметил, что имеются объективные причины, по которым пришлось отказать НМИЦ Мещалкина.

 Этот проект будет одного уровня с клиникой Мешалкина,  говорит Константин Хальзов.  Клиника Мешалкина подняла вопрос о том, что могут себе это позволить. Но она никогда не была больницей «скорой помощи».

В то же время, по словам чиновника, с медучреждением идет взаимодействие, конечная цель которого — создание на территории новосибирского Академгородка единого медкластера.

 Если с их стороны будет содружественная работа, это очень сильно поможет и Академгородку в плане организации медпомощи. И мы в этом направлении взаимодействуем с руководством клиники Мешалкина, говорит чиновник.

Открытие регионального сосудистого центра запланировано в конце 2020 года.

В связи со строительством «СКИФа» как флагмана федерального проекта «Академгородок 2:0» в Новосибирске также планируется строительство детской музыкальной школы и стадиона на территории микрорайона «ОбьГЭС». В Академгородке будет построена поликлиника, пройдет реконструкция ДК «Академия» и спортивного центра, намечен ввод в эксплуатацию корпуса младших классов лицея №130 и прием в госсобственность для последующей реконструкции лыжной базы им. А.Тульского. В Краснообске намечено строительство второй очереди поликлиники, детской музыкальной школы, детсада, общеобразовательной школы, физкультурно-оздоровительного комплекса, завершение строительства бассейна. На территории наукограда Кольцово будут введены в эксплуатацию многофункциональный культурный центр, общеобразовательная школа, детсад и физкультурно-оздоровительный комплекс. В Бердске предполагается реконструкция центра культуры и досуга под городской театр, строительство нового городского дома культуры, введение в эксплуатацию школы и двух детсадов.

Кроме того, на территории региона запланировано развитие дорожной инфраструктуры на общую сумму 24 млрд рублей.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

 

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