Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

В Академгородке и Кольцово планируют разместить производство наноаэрозолей

Сроки проекта станут известны по завершении исследований, экспертиз.
  • 03/07/2019, 11:32
В Академгородке и Кольцово планируют разместить производство наноаэрозолей

Внедрение инновационного оборудования для пациентов с тяжелыми социально значимыми заболеваниями обсудили в Новосибирском НИИ туберкулеза, сообщили в пресс-службе минпромторга региона.

― Точный расчет дозировки препарата в кровоток (в том числе, безопасной высокой дозы), возможность врача удаленно отслеживать потребление лекарства, хранение всей истории приема препаратов. Вместе с этим ингалятор снижает токсическую нагрузку на клетки организма и паренхимальные органы. Это всё еще экспериментальные разработки, но за этим будущее, ― отметил директор Глобальной программы по борьбе с туберкулезом Всемирной организации здравоохранения Марио Равильоне

Отмечается, что прежде чем создать производство в Новосибирской области специалисты успешно провели доклинические исследования препарата 1 ряда «Изониазид». Сейчас такие же испытания проходит противотуберкулезный препарат «Моксифлоксацин», параллельно готовится разрешение на изготовление медицинских изделий. После этого испытательные работы продолжатся, и можно будет начать строить предприятие по изготовлению аэрозолей.

― Со стороны минпромторга мы можем предложить проекту поддержку по подпрограмме «Развитие медицинской промышленности». Субсидии предоставляются в сумме 50 % от величины затрат. На финансирование этой меры поддержки на этот год выделено 5 млн рублей из областного бюджета, ― подтвердил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Вместе с высокой технологичностью будущий ингалятор может быть универсален.

― Такой способ доставки лекарства подходит не только для лечения туберкулеза, но и других системных заболеваний, например, онкологии, ― рассказал генеральный директор «Научно-производственного инновационного внедренческого центра» Олег Авдиев.

Однако уже точно известно, что в связи с высоким порогом заболеваемости туберкулезом в регионе первое применение получат пациенты с этим диагнозом.

Сборочное производство ингаляторов и наноаэрозолей планируют разместить в Академгородке и Кольцово. Сроки проекта станут известны по завершении исследований, экспертиз. Участники не исключают обновления требований к лечению пациентов с туберкулезом со стороны ВОЗ в ближайшее время и рассчитывают на их соответствие характеристикам своих продуктов.

Проект «Персональное лечение и управление здоровьем» (PM&HM) направлен на внедрение технологии лечения пациентов, больных тяжелыми социальнозначимыми заболеваниями (туберкулез, онкология и др.) с использованием наноаэрозолей известных лекарственных препаратов. Основными продуктами проекта являются цифровой ингалятор для генерации аэрозоля, программное обеспечение для управления процессом ингаляции и технология производства картриджей с действующим веществом.

Фото: пресс-служба минпромторга Новосибирской области

Популярное с сайта

В регионе разворачивается пункт помощи пострадавшим при наводнении в Иркутской области

В регионе разворачивается пункт помощи пострадавшим при наводнении в Иркутской области

03/07/2019, 16:36
Он будет работать ежедневно.
Новосибирцы отправили из маткапитала почти 700 млн рублей на оплату образования

Новосибирцы отправили из маткапитала почти 700 млн рублей на оплату образования

03/07/2019, 16:21
Теперь не требуется госаккредитация тем образовательным программам, по которым ведется обучение.
Сибирские студенты-программисты вышли в финал конкурса Ice Vision

Сибирские студенты-программисты вышли в финал конкурса Ice Vision

03/07/2019, 15:54
Всего в финале конкурса примет участие 29 молодежных команд из России, США, Китая, Южной Кореи, Франции и Испании.

Актуальный разговор

Как избежать войнушек в компании и сплотить команду?

Как избежать войнушек в компании и сплотить команду?

Все материалы
Новости

В Новосибирске строители заняли первое место по востребованности у работодателей

03/07/2019, 18:37

Номинация «ЭкоПРО» в конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»

03/07/2019, 18:00

Глеб Поповцев вновь возглавил совет директоров «Биотехнопарка»

03/07/2019, 17:11

Интрига сохранялась до последнего момента

03/07/2019, 17:03

Турпроект основателя 2ГИС на Алтае будет претендовать на 4-5 звезд

03/07/2019, 16:56

В регионе разворачивается пункт помощи пострадавшим при наводнении в Иркутской области

03/07/2019, 16:36

Новосибирцы отправили из маткапитала почти 700 млн рублей на оплату образования

03/07/2019, 16:21

Сибирские студенты-программисты вышли в финал конкурса Ice Vision

03/07/2019, 15:54

НГТУ НЭТИ будет выдавать двойные дипломы студентам из Казахстана

03/07/2019, 14:37

Новосибирцы стали чаще оформлять недвижимость по экстерриториальному принципу

03/07/2019, 14:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска