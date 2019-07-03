В Академгородке и Кольцово планируют разместить производство наноаэрозолей

Внедрение инновационного оборудования для пациентов с тяжелыми социально значимыми заболеваниями обсудили в Новосибирском НИИ туберкулеза, сообщили в пресс-службе минпромторга региона.

― Точный расчет дозировки препарата в кровоток (в том числе, безопасной высокой дозы), возможность врача удаленно отслеживать потребление лекарства, хранение всей истории приема препаратов. Вместе с этим ингалятор снижает токсическую нагрузку на клетки организма и паренхимальные органы. Это всё еще экспериментальные разработки, но за этим будущее, ― отметил директор Глобальной программы по борьбе с туберкулезом Всемирной организации здравоохранения Марио Равильоне

Отмечается, что прежде чем создать производство в Новосибирской области специалисты успешно провели доклинические исследования препарата 1 ряда «Изониазид». Сейчас такие же испытания проходит противотуберкулезный препарат «Моксифлоксацин», параллельно готовится разрешение на изготовление медицинских изделий. После этого испытательные работы продолжатся, и можно будет начать строить предприятие по изготовлению аэрозолей.

― Со стороны минпромторга мы можем предложить проекту поддержку по подпрограмме «Развитие медицинской промышленности». Субсидии предоставляются в сумме 50 % от величины затрат. На финансирование этой меры поддержки на этот год выделено 5 млн рублей из областного бюджета, ― подтвердил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Вместе с высокой технологичностью будущий ингалятор может быть универсален.

― Такой способ доставки лекарства подходит не только для лечения туберкулеза, но и других системных заболеваний, например, онкологии, ― рассказал генеральный директор «Научно-производственного инновационного внедренческого центра» Олег Авдиев.

Однако уже точно известно, что в связи с высоким порогом заболеваемости туберкулезом в регионе первое применение получат пациенты с этим диагнозом.

Сборочное производство ингаляторов и наноаэрозолей планируют разместить в Академгородке и Кольцово. Сроки проекта станут известны по завершении исследований, экспертиз. Участники не исключают обновления требований к лечению пациентов с туберкулезом со стороны ВОЗ в ближайшее время и рассчитывают на их соответствие характеристикам своих продуктов.

Проект «Персональное лечение и управление здоровьем» (PM&HM) направлен на внедрение технологии лечения пациентов, больных тяжелыми социальнозначимыми заболеваниями (туберкулез, онкология и др.) с использованием наноаэрозолей известных лекарственных препаратов. Основными продуктами проекта являются цифровой ингалятор для генерации аэрозоля, программное обеспечение для управления процессом ингаляции и технология производства картриджей с действующим веществом.

Фото: пресс-служба минпромторга Новосибирской области