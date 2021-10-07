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Клинические испытания единой вакцины от гриппа и COVID запланированы на конец 2022 года

  • 07/10/2021, 10:00
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В основе технологической платформы будущего препарата — гибридная вакцина против ротавирусов, параллельно с ней идет разработка препарата против различных вариантов коронавируса.

В России создали технологическую платформу единой вакцины против гриппа и коронавируса. Ее клинические испытания начнутся в конце 2022 года. Об этом «Известиям»  рассказал руководитель Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в основе технологической платформы будущего препарата — гибридная вакцина против ротавирусов, параллельно с ней идет разработка препарата против различных вариантов коронавируса.

— Технологическая платформа для этого уже создана, но клинических испытаний еще не началось. Если с этой платформой всё будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса. Начало клинических испытаний нового препарата — конец следующего года, — подчеркнул эксперт.

Инфекционист Евгений Тимаков пояснил «Известиям», что единая вакцина от гриппа и коронавируса не будет хуже, чем две отдельные вакцины — количество вырабатываемых антител не уменьшится.

— Абсолютно так же будут вырабатываться антитела, на каждую вакцину будут свои, — уточнил эксперт.

По данным исследования врачей Мичиганского университета, опубликованного в American Journal of Infection Control, среди привитых от гриппа доля заразившихся коронавирусом оказалась ниже, чем среди тех, кто от гриппа не прививался.

Пациенты, заболевшие коронавирусом, но до этого сделавшие прививку от гриппа, реже нуждались в госпитализации и подключении к аппарату ИВЛ, говорится в исследовании.

Помимо Центра им. Гамалеи свои единые вакцины против гриппа и коронавируса разрабатывают и другие российские научные центры. В ноябре 2020 года Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал исследования своей вакцины на лабораторных животных. О результатах работы пока не сообщали.

Единственный конкурент центра им. Гамалеи и «Вектора» в разработке единой вакцины против коронавируса и гриппа — американская Moderna. 9 сентября компания заявила о «первом шаге в новой программе — разработке однокомпонентной вакцины, которая сочетает в себе дополнительную дозу против COVID-19 и дополнительную дозу против гриппа».

Фото: pexels.com автор: Thirdman

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ковид клинические испытания здоровье единая вакцина грипп


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