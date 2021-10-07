В 2021 году стоимость электроэнергии в Сибири в целом вырастет на 4,7%

Как рассказал во время прямого эфира в инстаграм-аккаунте директор по работе на энергорынках ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Антон Данилов, в этом году в целом по России зафиксирован существенный рост потребления электроэнергии по сравнению с 2020 годом — +5-6%. Так называемый «ковидный отскок». Это повлияло на цены и на объем реализации электрической энергии по электростанциям СГК.

— Мы фиксируем достаточно высокий экспорт электроэнергии из России в страны Балтики и Европы. Это связано с тем, что цены на европейских рынках очень высокие, и они выбиваются из статистики, — говорит эксперт.

Для Сибири 2021 год также нельзя назвать типичным. Гидрогенерация показывает рекорды: приточность сибирских рек очень высока. По прогнозам СГК, выработка ГЭС по итогам года составит около 122 млрд кВтч. Для сравнения, среднемноголетняя выработка ГЭС в регионе составляет 106 млрд кВтч. Рост производства ГЭС, по словам Данилова, объясняется высокой водностью в Сибири.

На этом фоне производство электроэнергии на сибирских электростанциях СГК в начавшийся осенне-зимний период может сократиться на 10-12% от обычного уровня.

— Это связанно с большими запасами воды в гидрогенерации. Например, запас воды в Ангаре на 30% выше обычной нормы, — сказал Антон Данилов.

По существующим нормативам в электрогенерации приоритетно загружается именно гидрогенерация, а только после нее идет «очередь» угольных электростанций, в том числе тех, которые входят в СГК.

На фоне снижения загрузки ТЭЦ специалисты ожидают роста себестоимости производства электроэнергии. Причем по прогнозам, которые озвучил Антон Данилов, недостаточная загрузка угольной генерации может продлиться не только до весны 2022 года, но и в последующий период, так как на некоторых реках ГЭС не удастся сработать избыточные запасы воды до нового паводка.

По прогнозам спикера, цены на электроэнергию по итогам 2021 года в России в целом будут выше, чем в 2020-м примерно на 15%.