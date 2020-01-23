Клуб управленческой практики: «ROI или ROE рекрутинга. Как выстроить систему подбора и адаптации персонала?»

Своевременный и качественный подбор персонала — одна из распространенных проблем, с которой сегодня сталкиваются компании. Как оперативно найти квалифицированный персонал? Почему растут затраты на этот процесс?
Нужны ли в штате рекрутеры, или выгоднее работать с кадровыми агентствами?
Можно ли оцифровать деятельность HR-отдела по подбору и адаптации персонала, а её эффективность и прибыльность рассчитать? Ответы на эти вопросы вы получите 11 февраля на Клубе.
Клуб управленческой практики — это дискуссионная площадка по вопросам организационного развития бизнеса для собственников и руководителей любого уровня. Он объединяет тех, кто стремится обогатить свой управленческий опыт, а также получить новые знания и навыки для совершенствования управленческой практики.
Собственникам и руководителям компаний, индивидуальным предпринимателям, HR-директорам и менеджерам по персоналу, специалистам кадровых агентств — всем, кто сталкивается с проблемой подбора персонала.
Артём Галимов
Эксперт КГ «Управленческая практика», директор по персоналу и организационному развитию ГК «Теплострой», консультант по управлению персоналом, карьерный коуч, спикер в области управления персоналом.
20 лет опыта работы в области управления персоналом, из них — 10 лет в должности «Директор по персоналу». Реализовывал проекты по организации образовательных мероприятий и созданию корпоративного учебного центра.
Роман Казанцев
Управляющий партнер КГ «Управленческая практика», бизнес-тренер, спикер в области организационного развития.
Более 20 лет управленческого опыта в бизнесе. Реализует проекты организационного развития: разработка и реализация стратегии развития организаций, построение архитектуры бизнеса и совершенствование бизнес-процессов, управление стартапами.
Олег Руденко
Консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», директор АО «Корпоративные ИТ-Проекты», тьютор МИМ ЛИНК и Новосибирской Открытой Школы Бизнеса.
Более 20 лет управленческого опыта в бизнесе: управление продажами и маркетингом; создание и реализация корпоративных стратегий, управление сложными организационными изменениями, HRD.
Михаил Пясковский
Эксперт КГ «Управленческая практика», генеральный директор компании «ИнфоСофт», спикер в области автоматизации, разработки и внедрения продуктов 1С.
Более 20 лет опыта развития собственного бизнеса на рынке информационных и консалтинговых услуг. Участвовал в проектах по разработке и внедрению систем управленческого учета компаний в сфере производства, оптовой и розничной торговли, оказания услуг, бюджетных и унитарных предприятий.
Ждем вас 11 февраля 2020 года в 18:30 (Клуб бизнес-коммуникаций Front office, ул. Шевченко, 15).
Участие платное. Необходима регистрация. Подробная информация по ссылке.
Возраст 18+
Фото предоставлено организаторами
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