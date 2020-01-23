Клуб управленческой практики: «ROI или ROE рекрутинга. Как выстроить систему подбора и адаптации персонала?»

Своевременный и качественный подбор персонала — одна из распространенных проблем, с которой сегодня сталкиваются компании. Как оперативно найти квалифицированный персонал? Почему растут затраты на этот процесс?

Нужны ли в штате рекрутеры, или выгоднее работать с кадровыми агентствами?

Можно ли оцифровать деятельность HR-отдела по подбору и адаптации персонала, а её эффективность и прибыльность рассчитать? Ответы на эти вопросы вы получите 11 февраля на Клубе.

Клуб управленческой практики — это дискуссионная площадка по вопросам организационного развития бизнеса для собственников и руководителей любого уровня. Он объединяет тех, кто стремится обогатить свой управленческий опыт, а также получить новые знания и навыки для совершенствования управленческой практики.

Что обсуждаем?

ROI или ROE подбора персонала: что это такое и можно ли их точно посчитать. Реально ли оцифровать процесс подбора персонала? Ключевые контрольные точки и инструменты измерения. От чего зависит успех/провал закрытия вакансий компании? Возможен ли подбор персонал без бюджета? Из чего складываются затраты. Экономить или инвестировать в рекрутинг? Какая тактика перспективнее. Снижение финансовых затрат и потерь компании через построение системы подбора и адаптации персонала — есть ли «волшебная формула»? Собственники, топ-менеджмент, HR, линейные руководители — какие роли они играют в подборе персонала, как влияют на текучесть кадров?

Кому будет полезно?

Собственникам и руководителям компаний, индивидуальным предпринимателям, HR-директорам и менеджерам по персоналу, специалистам кадровых агентств — всем, кто сталкивается с проблемой подбора персонала.

Спикер

Артём Галимов

Эксперт КГ «Управленческая практика», директор по персоналу и организационному развитию ГК «Теплострой», консультант по управлению персоналом, карьерный коуч, спикер в области управления персоналом.

20 лет опыта работы в области управления персоналом, из них — 10 лет в должности «Директор по персоналу». Реализовывал проекты по организации образовательных мероприятий и созданию корпоративного учебного центра.

Эксперты

Роман Казанцев

Управляющий партнер КГ «Управленческая практика», бизнес-тренер, спикер в области организационного развития.

Более 20 лет управленческого опыта в бизнесе. Реализует проекты организационного развития: разработка и реализация стратегии развития организаций, построение архитектуры бизнеса и совершенствование бизнес-процессов, управление стартапами.

Олег Руденко

Консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», директор АО «Корпоративные ИТ-Проекты», тьютор МИМ ЛИНК и Новосибирской Открытой Школы Бизнеса.

Более 20 лет управленческого опыта в бизнесе: управление продажами и маркетингом; создание и реализация корпоративных стратегий, управление сложными организационными изменениями, HRD.

Михаил Пясковский

Эксперт КГ «Управленческая практика», генеральный директор компании «ИнфоСофт», спикер в области автоматизации, разработки и внедрения продуктов 1С.

Более 20 лет опыта развития собственного бизнеса на рынке информационных и консалтинговых услуг. Участвовал в проектах по разработке и внедрению систем управленческого учета компаний в сфере производства, оптовой и розничной торговли, оказания услуг, бюджетных и унитарных предприятий.

Ждем вас 11 февраля 2020 года в 18:30 (Клуб бизнес-коммуникаций Front office, ул. Шевченко, 15).

Участие платное. Необходима регистрация. Подробная информация по ссылке.

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами