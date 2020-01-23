В 2020 году на нацпроект «Здравоохранение» в Новосибирской области направят почти 6,4 млрд рублей

— В 2019 году перед регионом стояли огромные по своему масштабу задачи в рамках развития здравоохранения, был доведен беспрецедентный объем финансирования. Многие проекты удалось успешно реализовать за счет взаимодействия с депутатским корпусом. В 2020 году стоят еще более амбициозные и ответственные цели, направленные на модернизацию системы здравоохранения Новосибирской области. В приоритете – доступность, эффективность и качество медицины. Поставленные задачи можно решить только при совместной работе всех заинтересованных сторон, приложив максимум усилий, — цитирует первого заместителя губернатора Юрия Петухова пресс-служба регионального правительства.

Как отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, в 2019 году финансирование национального проекта «Здравоохранение» в регионе составило 4,9 млрд рублей, в 2020 году – почти 6,4 млрд рублей. Среди ключевых направлений – борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, первичная медико-санитарная помощь, детское здравоохранение, подготовка медицинских кадров и др.

Так, в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями в 2019 году было открыто четыре центра амбулаторной онкологической помощи, приобретено 179 единиц медицинского оборудования. В 2020 году планируется открытие еще трех ЦАОПов, запланировано переоснащение трех медицинских организаций.

Приобретено большое количество медицинского оборудования (в том числе – «тяжелого») для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 2020 году продолжится работа по переоснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений оборудованием.

Также в 2020 году, в рамках развития первичной медико-санитарной помощи, в Новосибирской области продолжится строительство фельдшерско-акушерских пунктов – запланировано строительство 41 ФАПа (в 2019 году было построено 30 ФАПов). Ожидается не менее 130 вылетов санитарной авиации.

Всего с 2019 по 2024 годы на реализацию региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области планируется направить 33,7 млрд рублей, из них почти 26 млрд рублей – средства консолидированного бюджета Новосибирской области, 7,9 млрд рублей – средства федерального бюджета.

Фото: pixabay.com, автор- fernandozhiminaicela