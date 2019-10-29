Ключевая ставка ЦБ: объективность отложена в сторону

— ЦБ понизил ставку на 50 б. п. до 6,5%. После предыдущего заседания ЦБ по ставке 6 сентября консенсус ожидал понижения ставки до 6,75% на сегодняшнем заседании, однако в последние недели начал смещаться после того как глава ЦБ Эльвира Набиулина пообещала проявить большую агрессивность в решении по ставке на фоне ослабления инфляционных рисков. Тем не менее, мы не считаем, что сегодняшнее решение полностью соответствует ожиданиям рынка; кроме того, оно сильно противоречит весьма консервативной тональности регулятора в пресс-релизе по итогам сентябрьского заседания по ставке. Более того, в сентябре, в ходе пресс-конференции, глава ЦБ указала на то, что решение по следующему пони жению ставки будет принято в ходе следующих трех заседаний, оставив у рынка впечатление того, что факт понижения ставки отнюдь не очевиден.

Наше главное беспокойство связано с тем, что сегодняшнее решение не совсем соответствует последним экономическим индикаторам. Во-первых, с момента последнего заседания ЦБ многие макропоказатели показали улучшение трендов – рост промпроизводства на 2,9% г/г, так и рост ненефтяного экспорта до 7 г/г в 3кв19 оказались очень сильными; рост ВВП ускорился с 0,7% г/г в 1П19 (по данным Росстата) до 1,9% г/г в 3К19 (по данным Минэкономразвития). Рост реальных располагаемых доходов на 3,0% г/г в 3К19 – еще один пример позитивной макростатистики.

Во-вторых, нет впечатления, что бюджетные риски ушли с повестки дня. Напротив, Минфин недавно указал на свое намерение провести индексацию зарплат бюджетников на 5,4% г/г в 2020 г. – шаг, который явно усилит инфляционные риски в сравнении с первоначальными ожиданиями. Кроме того, мы не исключаем, что запланированные на этот год бюджетные расходы, полностью профинансированы не будут, что открывает возможности по их переносу на следующий год.

В предыдущих пресс-релизах ЦБ обычно упоминал, что инфляционные ожидания населения остаются высокими и, следовательно, требуют консервативной монетарной политики. По данным на 30 сентября этот индикатор все еще составлял 8,9%, то есть был почти сопоставим с августовским уровнем 9,1% и июльским 9,4%, но теперь, согласно пресс-релизу ЦБ, этот индикатор дал основание для снижения ставки на 50 б.п.

В ситуации слабых экономических доводов в пользу сегодняшнего понижения ставки, этот шаг выглядит следствием двух обстоятельств. Во-первых, фактическая инфляция оказалась гораздо ниже прогноза ЦБ – теперь ЦБ ожидает инфляцию на уровне 3,2-3,7% по итогам 2019 года против 4,0-4,5% в начале сентября. Но прогноз ЦБ на 2020 год — инфляция 3,5-4,0% г/г, что не делает необходимым сегодняшнее резкое движение ставки. Во-вторых, ЦБ находится под давлением альтернативного прогноза по инфляции, который рассчитывается правительством, сам факт существования которого достаточен, чтобы оказывать давление на решения ЦБ.

Комментарий ЦБ в отношении следующего шага по ставке аналогичен сентябрьскому – мы считаем, что это указывает на очень широкий спектр возможных действий, от паузы до сильного понижения ставки. Исходя из макроэкономических индикаторов, мы считаем, что ставка 6,5% – идеальная для дна цикла понижения ставки. Однако мы не исключаем, что ЦБ будет вынужден отдать приоритет другим действиям.

Фото: пресс-служба банка