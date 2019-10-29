Почти четверть предприятий общепита в Новосибирске — кафе

За январь – сентябрь 2019 года оборот предприятий общественного питания составил 25,5 млрд. руб., что составляет 110% соответствующему периоду предыдущего года, сообщили в консалтинговом агентстве R-аналитика. По данным экспертов агентства, на 1 сентября 2019 года в Новосибирске насчитывается около 2100 предприятий общественного питания. В их структуре основную долю занимают предприятия формата «кафе» — 22%.

— Цены на продукцию общественного питания с начала года не изменились. Рост наблюдался на продукцию в ресторанах быстрого питания, и составил 4%, — констатируют эксперты.

Отмечается, что по итогам 1-го полугодия 2019 года сальдированный финансовый результат предприятий общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) по Новосибирской области составил 73 млн. руб.

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