Когда ждать магнитные бури в январе 2023

Осторожность нужно соблюдать тем, у кого есть лишний вес. Наибольший дискомфорт испытывают мнительные люди, которые любят сами себя накручивать, из-за это у них скачет давление, учащается сердцебиение.
Январь нельзя назвать спокойным для метеозависимых людей, сильная магнитная буря ожидается уже 3 числа. Активность на солнце повысится уже вечером второго и продлится сутки.
Самым спокойным днем в этом плане будет 2 января.
Сильных вспышек на солнце также нужно ждать 19 и 20 января.
В остальные дни солнечная активность будет слегка повышена, но не критично.
У метеозависимых людей во время магнитных бурь часто ухудшается настроение и это далеко не единственное негативное последствие астрономического явления. Среди других неприятных симптомов можно отметить:
Некоторые люди испытывают боли в суставах, у них обостряются хронические болезни. В такие периоды страдает концентрация, появляется склонность к конфликтам, сильная тревожность.
В преддверии пика солнечной активности нельзя переутомляться. Улучшить физическое и эмоциональное состояние помогут прогулки на улице. Отдавайте предпочтение блюдам, которые быстро усваиваются, воздержитесь от курения.
Приветствуется выполнение легкой гимнастики сразу после пробуждения.
Люди, у которых диагностированы хронические заболевания, должны заранее приобрести необходимые медикаменты. Это касается в первую очередь сердечников и тех, у кого есть склонность к гипертонии.
Ограничения также включают отказ от употребления алкоголя.
Организм и так испытывает большую нагрузку в периоды магнитных бурь, не стоит усугублять ситуацию.
В любой ситуации, даже если приближается гипертонический криз, нужно сохранять спокойствие, ограничивать чрезмерные физические нагрузки, больше спать и отдыхать.
Поддержать организм в сложный период поможет правильное питание, употребление чистой воды. Налегайте на рыбу, овощные салаты, отварные крупы. Воздержитесь от употребления кофе, избегайте ссор и стрессов. На время отложите работу, требующую повышенной концентрации и поездки за рулем машины.
Заранее изучайте прогнозы магнитных бурь, чтобы успеть к ним подготовиться, и минимизировать отрицательные последствия. Помните о том, что это явление временное, не придавайте ему особого значения.
Фото с сайта pixabay.com
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