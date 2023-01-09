Субсидия на жильё привела и.о. главы Краснозёрского района под стражу

Исполняющий обязанности главы Краснозёрского района, подозреваемый в злоупотреблении служебными полномочиями, решением суда помещён под стражу в разгар новогодних каникул. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области. По информации ведомства, под стражей чиновник будет находится до конца февраля. Как поясняют в прокуратуре, дело было возбуждено по поводу предоставления летом 2022 года, по версии следствия, жилья ненадлежащего качества местной многодетной семье.

— Несмотря на то, что здание нуждалось в капитальном ремонте и имело многочисленные дефекты, оно было признано соответствующим требованиям муниципального контракта, — передаёт пресс-служба ведомства. — После приобретения дом был передан в собственность нуждающейся многодетной семье, а в декабре этого года женщина обратилась в администрацию с заявлением о признании его непригодным для проживания. В результате злоупотребления полномочиями бюджету Новосибирской области и Краснозёрского района был причинён имущественный вред на сумму около 6 млн руб.

Напомним, что с соответствующим заявлением новая хозяйка дома обратилась и в региональное отделение Народного фронта, приложив видео наиболее серьёзных дефектов здания. По словам обратившейся, местная администрация ей не предоставила право выбора жилья за счёт средств субсидии по госпрограмме.

По словам бывшей хозяйки дома Елены Морозовой, серьёзность дефектов, о которой сообщают в многодетной семье, преувеличена. Об этом Елена Морозова сообщила в комментарии корреспонденту Infopro54. Как рассказывает собеседница издания, данный дом площадью более 160 квадратных метров был построен её родителями в 90-е, последний капитальный ремонт был в 2019 году. Домов аналогичной площади, что является одним из основных условий для предоставления многодетной семье, в Краснозёрском — единицы, и они не продаются.

— Крыша не на палках стоит, не на каких-то подставках, это — кругляк, — комментирует экс-хозяйка дома. — В то время, в 1992 году здесь не было леса. Эта крыша простоит ещё 50 лет. Если где-то снежок на крыше, то потому что там шифер, раньше железных крыш никто не делал. У нас абсолютно здоровый дом. То, что говорят, что у нас холодно и 14 градусов тепла — это нонсенс. У нас всегда было тепло, мама топила утром и вечером, по-другому — никак. У нас Ташкент был. Ещё показали какой-то кирпичный фундамент, где они его нашли? У нас фундамент капитальный, заливной фундамент в полметра только в землю.

Собеседница издания продемонстрировала фото родственников в интерьерах дома: в зимний период люди, даже дети, запечатлены в лёгкой одежде и дискомфорта явно не испытывают. Новые хозяева, по её словам, теплом в доме не заморачивались.

— Дом у нас купили в июне, — рассказывает Елена Морозова. — Мы съехали. Потом узнаём, что наш дом перепродали администрации на большую сумму. Насколько знаю, всё прошло через торги, как положено. В сентябре нам знакомые говорят, что наш дом новым хозяевам не понравился, и там жить они не будут. Соседи потом нам рассказывали, что в саду трава по пояс, всё заросло. Наступает осень. Никто не приходит дом топить: снег выпал, следов нет. Я пишу об этом главе района Оксане Семёновой. Она обещала принять меры. И вот в декабре стали изредка приходить в дом и подтапливать. Если дом не топить, то он разморозится.

В пользу неоднозначности ситуации говорят и комментарии под постом об аресте замглавы района Сергея Блинова в соцсети известного новосибирского общественника Владимира Кириллова. Значительная часть комментаторов выступает в защиту чиновника, характеризуя его исключительно с положительных сторон.

— Впечатление, что в районе схлестнулись две силы, нанося друг другу мощные удары, — в частности, считает один из комментаторов. — Осенью ФСБ приезжала с собаками к Семёновой, но она усидела. Можно написать даже больше. В районе пытаются подмять суд под себя. Задействовали даже бывшего главу, который ныне работает в Новосибирске.

В пользу возможной политической подоплёки может говорить и теперь уже прошлогодняя тенденция активности следственных органов в отношении ряда известных чиновников и депутатов. В частности, из чиновников районного уровня в конце октября была задержана по подозрению в фиктивном трудоустройстве родственника глава Сузунского района Лилия Некрасова, которую неофициально связывают с председателем областного Заксобрания Андреем Шимкивом. А задержание чиновницы, по одной из версий, как раз могло стать следствием конфликта законодательной и исполнительной ветвей областной власти. Об этом же могут косвенно свидетельствовать и возбуждённые за последние два года уголовные дела в отношении пятерых депутатов-единороссов.

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