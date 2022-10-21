Когда ждать магнитных бурь в ноябре и как к ним подготовиться

Наиболее выраженный дискомфорт наблюдается у тех, кто подвержен болезням сердца и сосудов. Речь идет о людях с диагнозом вегетососудистая дистония и страдающих ожирением. Уменьшить отрицательное влияние бурь на организм можно путем подготовки к ним.

Когда ожидать магнитные бури в ноябре 2022 года

Первая буря стартует вечером 1 ноября, примерно в 21:00. «Штормить» будет все 2 число.

Следующей бури нужно ждать 5 ноября.

Сильные вспышки на солнце также ожидаются 10 ноября.

Как и в первом случае бури будут начинаться поздно вечером предыдущего дня.

Отметим, что 9 ноября вплоть до 21 часа солнечная активность будет минимальной, этот день можно считать самым благоприятным во всем месяце.

Симптоматика, наблюдаемая во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь может наблюдаться следующая негативная симптоматика:

снижение настроения;

нехватка сил;

головная боль;

бессонница;

депрессия;

перепады артериального давления.

Некоторые люди жалуются, что у них ломит суставы, имеет место обострение хронических болезней. Кроме этого наблюдается рассеянность, конфликтность и беспокойство.

Подготовка к магнитным бурям и защита от их негативного влияния

В преддверии вспышек на солнце нельзя переутомляться. Рекомендуется минимум 1 час в день гулять на улице. Пищу следует употреблять только легкую, не перегружать желудок. Необходимо ограничить курение и употребление алкогольных напитков. Помимо этого важно высыпаться, не пренебрегать утренней зарядкой. Люди, у которых имеются хронические заболевания, должны запастись лекарствами.

Не стоит преувеличивать воздействие солнечной активности на организм. Негативных последствий можно избежать, если больше отдыхать, совершать уличные прогулки, полноценно высыпаться. О необходимости здорового питания также нельзя забывать – налегайте на рыбу с овощами, завтракайте кашами.

Нужно пить больше чистой воды, исключить кофе и спиртное. По возможности избегать стрессов и конфликтов.

В период магнитных бурь не рекомендуется браться за работу, требующую повышенной концентрации. Самым правильным решением будет ограничение поездок за рулем транспорта.

Магнитные бури реально перенести без последствий, если заблаговременно изучить прогноз и не делать вещей, способных ухудшить физическое состояние.