Когда ждать магнитных бурь в ноябре и как к ним подготовиться

Наиболее выраженный дискомфорт наблюдается у тех, кто подвержен болезням сердца и сосудов. Речь идет о людях с диагнозом вегетососудистая дистония и страдающих ожирением. Уменьшить отрицательное влияние бурь на организм можно путем подготовки к ним.
Первая буря стартует вечером 1 ноября, примерно в 21:00. «Штормить» будет все 2 число.
Следующей бури нужно ждать 5 ноября.
Сильные вспышки на солнце также ожидаются 10 ноября.
Как и в первом случае бури будут начинаться поздно вечером предыдущего дня.
Отметим, что 9 ноября вплоть до 21 часа солнечная активность будет минимальной, этот день можно считать самым благоприятным во всем месяце.
Во время магнитных бурь может наблюдаться следующая негативная симптоматика:
Некоторые люди жалуются, что у них ломит суставы, имеет место обострение хронических болезней. Кроме этого наблюдается рассеянность, конфликтность и беспокойство.
В преддверии вспышек на солнце нельзя переутомляться. Рекомендуется минимум 1 час в день гулять на улице. Пищу следует употреблять только легкую, не перегружать желудок. Необходимо ограничить курение и употребление алкогольных напитков. Помимо этого важно высыпаться, не пренебрегать утренней зарядкой. Люди, у которых имеются хронические заболевания, должны запастись лекарствами.
Не стоит преувеличивать воздействие солнечной активности на организм. Негативных последствий можно избежать, если больше отдыхать, совершать уличные прогулки, полноценно высыпаться. О необходимости здорового питания также нельзя забывать – налегайте на рыбу с овощами, завтракайте кашами.
Нужно пить больше чистой воды, исключить кофе и спиртное. По возможности избегать стрессов и конфликтов.
В период магнитных бурь не рекомендуется браться за работу, требующую повышенной концентрации. Самым правильным решением будет ограничение поездок за рулем транспорта.
Магнитные бури реально перенести без последствий, если заблаговременно изучить прогноз и не делать вещей, способных ухудшить физическое состояние.
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