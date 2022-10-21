Крупнейший производитель гофроупаковки за Уралом повысит эффективность благодаря нацпроекту

При поддержке экспертов Федерального центра компетенций компания планирует повысить объем выпускаемой продукции.

Этого удастся достичь за счет сокращения простоев оборудования, а также совершенствования системы планирования и повышения эффективности вспомогательных бизнес-процессов.

Сейчас «Болотнинская гофротара» – это современная компания более чем с 50-летним опытом работы в отрасли. Предприятие оснащено двумя гофроагрегатами производительностью свыше 10 млн кв.м. гофрокартона в месяц. Является крупнейшим налогоплательщиком Болотнинского района.

«Для реализации пилотного проекта был выбран поток изготовления гофроупаковки, на котором производят востребованную продукцию с трехцветной печатью. В рамках проекта вместе с рабочей группой предприятия мы планируем повысить выработку на линии благодаря сокращению времени переналадок, повышению скорости производства заготовки, оптимизации логистических процессов. Особое внимание будет уделено обучению сотрудников инструментам бережливого производства и тиражированию. Опираясь на опыт в сфере повышения производительности на российских предприятиях, мы повышаем в среднем на 20-30% выработку на линии», – отметил старший руководитель проекта ФЦК Александр Бычков. «Участие в национальном проекте «Производительность труда» является логичным продолжением усилий по повышению эффективности компании. Мы планируем развиваться, запускать новые производственные мощности, и нацпроект, на мой взгляд, позволит найти организационные ресурсы для успешной реализации намеченных планов», – отметил генеральный директор ЗАО «Болотнинская гофротара» Алексей Томилов.

На текущий момент участниками нацпроекта «Производительность труда» в Новосибирской области стали уже более 70 компаний. На многих из них по результатам пилотных проектов, помимо роста производственных показателей, отмечен рост заработной платы сотрудников, снижение интенсивности труда, улучшение эргономики рабочих мест. Другими словами, реализация нацпроекта имеет и существенную социальную составляющую.

Фото предоставлено АИР НСО