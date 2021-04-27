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Количество объявлений о продаже новых квартир в Новосибирске выросло в 1,7 раза

  • 27/04/2021, 10:00
Автор: Мария Садыкова
Количество объявлений о продаже новых квартир в Новосибирске выросло в 1,7 раза
При этом интерес покупателей к недвижимости начал постепенно ослабевать.

Эксперты новосибирского рынка недвижимости зафиксировали значительный рост спроса и стоимости практически всех видов жилья в первом квартале 2021 года. По данным «Авито Недвижимость», в Новосибирске количество объявлений о продаже новых квартир выросло в 1,7 раза (по сравнению с первым кварталом 2020 года) и на 7% за первый квартал 2021-го. Средняя стоимость квартир за год выросла на 22%, а за квартал — на 3%. Средняя цена за квадратный метр на начало апреля составила 77 128 рублей.

При этом интерес покупателей к недвижимости начал постепенно ослабевать. По итогам последних трех месяцев спрос оказался на 6% ниже, чем в первом квартале 2020 года и на 14% ниже, чем в четвертом квартале того же года. Эксперты сервиса объясняют это тем, что многие уже воспользовались выгодными ипотечными предложениями.

— Ажиотаж, который возник на рынке купли-продажи жилой недвижимости в 2020 году из-за скачков валютных курсов и появления льготных ипотечных кредитов для новостроек, по итогам первого квартала 2021 года уступил место постепенной стабилизации, — прокомментировал Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости».

В 2020 году предложение недвижимости комфорт-класса в Новосибирске резко выросло

В 2020 году предложение недвижимости комфорт-класса в Новосибирске резко выросло

По оценке эксперта агентства недвижимости ООО «Жилфонд» Григория Якобсона, цены на рынке новостроек Новосибирска с начала 2021 года выросли на 15%, спрос — на 20%. Но этот рост почти не отразился на количестве сделок по новостройкам.

— Предложение практически не выросло. Кроме того, оно меняет структуру: застройщики в основном переходят на комфорт-класс из эконом-сегмента, поэтому средние цены и объем рынка в денежном выражении растут, — комментирует Якобсон. — На сегодняшний день минимальная стоимость за квадратный метр в Кировском районе, на улице Бронной в ЖК «Просторный» — 55 тысяч рублей. Максимальные цены за квадратный метр зафиксированы ЖК «Жуковка» — 280 тысяч рублей.

В минувшем квартале большую часть рынка новостроек занимали однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Единственный сектор, где предложение заметно увеличилось — рынок студий (в 1,4 раза за квартал). Эксперты не исключают, что рост в этом сегменте вызван снижением платежеспособности населения на фоне пандемии.

— Часто, в ущерб семейному бюджету, люди стремятся выбрать жилье комфорт-класса, а не эконом. Здесь не только естественное желание завтра жить лучше, чем вчера. Решения принимаются также под влиянием рекламы, пропаганды: «нужно инвестировать в будущее, улучшать жилищные условия, повышать уровень жизни». Плюс на выбор оказывает влияние льготная ипотека, — заявил Якобсон.

Эксперты констатируют, что на рынке по-прежнему наблюдается устойчивый тренд на повышение стоимости нового жилья. Основные факторы — это рост себестоимости строительства, вызванный высокими темпами инфляции, постепенным переходом отрасли на проектное финансирование, подорожанием материалов, возросшими расходами застройщиков и колебаниями курсов валют, а также дефицитом новых объектов для продажи. Ключевую роль в столь существенном повышении цен играют и льготные условия при выдаче ипотеки.

Как предположили эксперты, ожидать снижения цены на рынке новостроек в ближайшей перспективе не стоит. Программу льготной ипотеки, возможно, продлят или добавят аналогичную для вторичного жилья. С другой стороны, возможно появление новых программ стимулирования покупательского спроса от застройщиков: введение специальных условий, системы скидок или предложений ипотеки по сниженным ставкам.

Между тем, по данным аналитического центра Циан, в трети городов (9 из 24) льготная ипотека уже не работает — экономия сошла на нет из-за роста цен в течение года. В Новосибирске при старте программы по льготной ипотеке были доступны 43% квартир. После повышения лимита до 6 млн рублей – 95% квартир, спустя год действия программы 90%. Для сравнения, в Красноярске 55% квартир на старте, 96% после повышения лимита и 75% спустя год.

По данным регионального управления Росреестра, за первые три месяца 2021 года в области зарегистрированы почти 8 договоров участия в долевом строительстве, это на 71% больше аналогичного периода прошлого года (4624), из них 74% (5865) — с привлечением кредитных средств и средств целевого займа. В ведомстве за один день регистрируются более 140 сделок на первичном рынке, что в два раза превышает ежедневный показатель прошлого года. С начала этого года около 7 тысяч участников долевого строительства оформили свои права собственности в отношении построенных объектов недвижимости, что аналогично периоду 2020 года.

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирская область Красноярский край

Теги : новостройка недвижимость купить квартиру


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