«Фому», получившего «Золотую маску», покажут в рамках «Ночи музеев»

Жители региона смогут увидеть спектакли новосибирских театров, ставших лауреатами Российской национальной театральной премии «Золотая маска», в рамках областных культурных фестивалей и акций, сообщает пресс-служба областного правительства.

Спектакль «Идиот» Новосибирского драматического театра «Старый дом» покажут в рамках театрального фестиваля «Хаос», который пройдет в учреждении в октябре 2021 года.

Как подчеркнул заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов, «Золотая маска» – одно из самых значимых явлений в области театральной жизни.

— Этот замечательный приз является венцом длительного подготовительного этапа, трудоемкого процесса создания спектакля от художественного замысла до полноценного его воплощения на сцене. Учитывая, что те спектакли, которые сегодня победили, готовились в очень непростое для всех нас время, эта высокая награда приобретает еще большую ценность, — отметил Григорий Милогулов.

По результатам торжественной церемонии вручения премии «Золотая маска» Новосибирский музыкальный театр стал лауреатом в 3х ключевых номинациях. Лучшим спектаклем в жанре «оперетта/мюзикл» признан спектакль Новосибирского музыкального театра «Фома». Лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль» стал ведущий солист Новосибирского музыкального театра Александр Крюков. Премией «Золотая Маска» в номинации «Лучшая роль второго плана» награжден ведущий солист Новосибирского музыкального театра Никита Воробьев. Актер театра «Старый дом» Тимофей Мамлин стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Ипполита Терентьева в жанре драматического театра.