Количество вакансий для дворников в Новосибирской области выросло в два раза

С начала текущего года в регионе открыто около 280 вакансий для дворников, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. К таким выводам пришли аналитики hh.ru. Подавляющее большинство предложений – 95% – было открыто в Новосибирске, также дворников нанимают компании из Бердска, Искитима, Оби, Краснообска, Криводановки и других городов области.

Отмечается, что чаще всего дворников и уборщиков в Новосибирской области ищут компании из отраслей «Розничная торговля» и «Медицина и фармацевтика», «Туризм, гостиницы, рестораны». В 86% вакансий опыт работы не требуется. Обычно работодатели ищут дворников на полную занятость, лишь 18% вакансий предполагают работу по совместительству.

— Растущий спрос на дворников связан со снежной погодой в этом году, а также с уменьшением числа мигрантов в стране, которые раньше занимали эти вакансии, а теперь из-за ограничения пассажирского сообщения с другими странами, не могут вернуться к прежней работе и освободили часть рабочих мест, — комментирует Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Средняя заработная плата, которую сегодня предлагают дворникам и уборщикам в Новосибирской области, составляет 20,9 тысяч рублей, что ощутимо меньше, чем по стране в целом – в среднем по России зарплатное предложение для дворников составляет 29,1 тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что в целом в России с начала года было открыто 13 293 вакансии дворников и уборщиков – это в 2,2 раза больше, чем год назад. В отличие от Новосибирской области, по России вакансии для этих специалистов чаще всего открывают компании из отраслей «Гостиницы, рестораны», «Розничная торговля» и «Строительство, недвижимость».