Руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрей Крупнов рассказал, что ждет российских водителей, когда новые правила техосмотра вступят в силу:

— После 1 марта 2021 года автомобилистам станет намного труднее продлевать свои полисы ОСАГО. Не потому, что техническое состояние их «железных коней» резко ухудшится настолько, что ездить на них станет опасно. Прохождение техосмотра превратится в настоящий квест: начиная от преодоления огромных очередей до самой процедуры, усложнившейся как для станций техобслуживания, так и для самих водителей. Несоответствие между требованиями закона и реальными возможностями инфраструктуры СТОА создаёт «узкое горлышко», стоять в котором опять придётся обычным автовладельцам. Никакие благие намерения, которыми будут вымощены бесконечные очереди на пункты техосмотра, не стоят того, чтобы ещё больше усложнять жизнь автомобилистам. Хотя, иногда кажется, что целью всех нововведений в области дорожного движения является как раз это.

Конечно, традиция проведения техосмотра уходит корнями в СССР, где он фактически заменял регулярное техобслуживание для легковых машин частных владельцев. Но, во-первых, у советских автомобилей не было регламентированных процедур и графика прохождения техобслуживания. А во-вторых, что гораздо важнее, для большинства автовладельцев нормальное обслуживание машины на СТОА было просто недоступно в силу чудовищного дефицита. Сейчас истории о том, чего обычному гражданину стоило попасть к мастеру на автосервисе, показались бы невероятным преувеличением. Но, кто там был, тот помнит.

Соответственно, советские водители «обслуживали» свои автомобили, чаще всего, собственными силами в гаражах или где придётся, а государственный техосмотр был единственным способом осуществить компетентную проверку технического состояния машины (как он по факту проходился — это отдельная история).

Сейчас, при том, что даже российские автопроизводители устанавливают для своей продукции регламенты техобслуживания, а большинство автовладельцев эти регламенты соблюдают, было бы логично выдавать свидетельство о прохождении техосмотра по результатам планового техобслуживания. Дополнительным плюсом такой меры было бы стимулирование перехода автовладельцев от «гаражных» сервисов к соблюдающим стандарты авторизованным СТОА (хотя бы раз в год).

Важным отличием техобслуживания от техосмотра является возможность не просто диагностировать какую-либо неисправность, но и тут же устранить её. Техосмотр похож на врача, который только ставит диагноз, но не лечит. При этом не прохождение техосмотра означает запрет на эксплуатацию автомобиля. Всё это создаёт, а точнее, возвращает условия для злоупотреблений, которыми исторически славилась процедура прохождения техосмотра. И никакие камеры здесь не помогут.

С какими же проблемами может быть сопряжена отвязка ОСАГО от техосмотра? Технически здесь нет никаких проблем. Необходима лишь юридическая возможность выписать полис ОСАГО автовладельцу, не имеющему действующего талона техосмотра. Наличие или отсутствие техосмотра на данный момент не является предметом контроля на дорогах, так что «отвязывание» ОСАГО на первых порах приведёт к тому, что водители, не прошедшие техосмотр, как предписано законом, будут безнаказанно ездить. При этом начать контролировать прохождение техосмотра, например, при помощи камер дорожного наблюдения, не составляет проблем. Данные и так находятся у ГИБДД.

Если же до 1 марта ничего не изменится в лучшую сторону, то единственным легальным выходом из этой ситуации будет использование общественного транспорта, каршеринга и такси. Альтернативные варианты решения этой проблемы подскажут, как и всегда в подобных случаях, народная смекалка и традиции отечественного правоприменения. Например, водители попросту будут ездить без полисов ОСАГО, а значит будут получать штрафы и окажутся совершенно не защищены в случае попадания в ДТП. Конечно, такого допускать нельзя ни в коем случае».

Нововведения в процедуре техосмотра, вступающие в силу с 1 марта 2021 года, направлены на усиление контроля за прохождением техосмотра для пресечения возможности выдачи фиктивных диагностических карт. В первую очередь изменения коснулись операторов, которым приходится заново проходить аккредитацию. Но, досталось и автомобилистам: с первого дня весны техосмотр нельзя будет пройти исключительно на бумаге, придется отправляться на станции обслуживания. На пунктах ТО процесс диагностики будет фиксироваться камерами: в начале осмотра — фото передней части машины с читаемыми номерными знаками, в конце — фото задней части машины также с читаемыми номерными знаками. Диагностические карты перейдут в электронный вид и будут действительны лишь при наличии усиленной квалифицированной ¬подписи сотрудников сервиса. В случае нарушений ГИБДД смогут аннулировать документ. Остальные нововведения носят больше «косметический» характер, да и сама процедура техосмотра не претерпела особых изменений: проверке подлежат рулевая и тормозная системы, электрика и световые приборы.

Материал и фото эксперта предоставлены пресс-службой Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»