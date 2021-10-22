Количество выдаваемых гражданам кредитов могут ограничить

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому Центробанк сможет ограничивать выдачу потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациям за определённый период времени. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

— Банк России на основании решения совета директоров вправе устанавливать для кредитных организаций и микрофинансовых организаций прямые количественные ограничения и период, в течение которого применяются прямые количественные ограничения, — говорится в документе.

Законопроект призван предотвратить накопление рисков заемщиками и замедлить чрезмерный рост необеспеченного потребительского кредитования.

При этом ограничения авторы предлагают не распространять на кредиты, связанные с предпринимательской деятельностью, а также на ипотеку и кредиты под залог транспортного средства. Перечень конкретных ограничений должен будет установить ЦБ РФ.Также депутаты хотят обязать банки и микрофинансовые организации информировать клиентов о введенных Банком России ограничениях.

В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года.