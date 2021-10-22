Колбаса и сосиски могут подорожать из-за повышения отпускных цен поставщиков

Как сообщают «Известия», производители объясняют возможный рост цен подорожанием сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа и целым рядом других причин.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), большинство поставщиков категории «Мясо» направили уведомления о повышении отпускных цен на свою продукцию в среднем на 8–10%. «Лента» получила от ряда изготовителей запросы на повышение стоимости свинины и говядины от 4% до 25% в зависимости от позиции.

В Минсельхозе сообщили, что для стабилизации ситуации предпринимается комплекс мер. Так, в этом году введена «плавающая» экспортная пошлина на зерно, на год продлен импорт основы для корма — сои и соевого шрота. Животноводам доступны льготные кредиты на закупку зерна, шротов, а также инвесткредиты на строительство и модернизацию объектов.

В числе поддерживающих мер — выделение животноводческим предприятиям дополнительно 10 миллиардов рублей в качестве компенсации части затрат на закупку кормов.

Ритейлеры рассматривают вопрос об изменении стоимости, но многие готовы увеличить цену товаров на полке лишь частично.

Гендиректор «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров считает, что ритейл будет стараться максимально сдерживать рост цен, передает агентство «Прайм». По его словам, в денежном выражении на мясо и мясную продукцию приходится 15% продаж потребительских товаров.

Покупатели уже переключились с более дорогого мяса на более дешевое, и следующее, что они могут сделать, — сократить его потребление, считает эксперт.

Ранее производители спрогнозировали рост цен на макаронные изделия как минимум на 15%.