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Коллекционную медаль Банка «Левобережный» украсит герб Бердска

  • 15/12/2021, 17:10
Банк выпустит в 2022 году серебряную медаль из собственной коллекции «Гербы Сибири» с изображением герба города Бердска Новосибирской области.

Новости компанийИзображение выбирали корпоративные клиенты банка путем голосования в ОНЛАЙН-офисе. Больше всего голосов отдали в пользу герба Бердска. Эта медаль станет седьмой в коллекции «Гербы Сибири».

На гербе Бердска изображены река Обь (широкая полоса), река Бердь (узкая полоса) и острог, который был заложен у их слияния в 1716 году. Острог символизирует историческую преемственность и бережное отношение жителей города к своим традициям, культуре и обычаям.

Напомним, Банк «Левобережный» (ПАО) начал выпуск коллекции серебряных медалей «Гербы Сибири» в 2016 году в честь своего 25-летия. На первой медали изображен герб Новосибирской области – «родины» банка. С 2017 по 2021 годы было выпущено еще 5 медалей с гербами Колыванского, Барабинского, Сузунского и Краснозерского районов Новосибирской области, а также Красноярского края.

Всего коллекция включает 35 медалей, символизирующих широкую сеть присутствия банка в Сибирском федеральном округе. Каждая медаль сделана из серебра 999-й пробы и весит 1 унцию (31,1 г). Очередность выхода медалей определяется голосованием. Они выпускаются ограниченным тиражом, не поступают в продажу и презентуются самым надежным партнерам и клиентам банка.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы коллекционные монеты банки Банк Левобережный


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