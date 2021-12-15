ЛДС приходится строить «как обычно»: в режиме ручного управления

Ледовая арена накопила задолженность по срокам за 2 года, в то время как была возможность обойтись без «авралов и ручного управления». Такое заявление сделал в ходе пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников, комментируя текущую ситуацию со строительством знакового объекта, находящегося под пристальным вниманием федеральных властей.

— Уже накопилось отставание за 2020 и 2021 год, — констатирует губернатор. — Контрактные сроки предусматривали ввод объекта весной 2022 года. У строителей была возможность все сделать спокойно, без аврала и ручного управления. Но подрядчик не выдержал эти темпы. В прошлый год отставание стало накапливаться. К сожалению, приходится строить как всегда — «в режиме строительного подвига, ручного управления». Тем не менее это не влияет на окончательный срок.

— Сегодня на кровле ведутся активные работы, укладывается «пирог» и верхнекровельное покрытие, — говорит Травников о текущей ситуации на объекте. — Работает достаточно серьезная компания с хорошим опытом. Каких-то проблем и неприятностей у этой компании нет.

В качестве окончательного срока губернатор называет сентябрь следующего года, на эти сроки региональное правительство ориентирует подрядчика.

В то же время стало известно о неприятностях вокруг другой компании, принимающей участие в строительстве, — ООО «СДС—Строй»: был задержан совладелец холдинга, куда компания входит, — Михаил Федяев, являющийся также собственником шахты «Листвяжная», в результате трагедии, на которой погиб 51 человек.

— Что касается Михаила Юрьевича Федяева, то, насколько мы все знаем, у него много бизнесов — от угля до стройки, промышленного производства, — комментирует ситуацию с Федяевым применительно к ЛДС Андрей Травников. — Трагедия на шахте в Кузбассе никак не повлияла на работу этих коллективов. Надеюсь, что и на работу «СДС-Строй» это никак не повлияет, тем более, что у этой компании в нашем регионе есть ряд проектов, где они участвуют: ледовый дворец и жилищное строительство (аэропорт «Северный»).

Напомним, что отставание от сроков строительства ледовой арены стало причиной нескольких значимых кадровых перестановок на уроне регионального правительства. В начале декабря стало известно об отставке профильного министра Ивана Шмидта. Ранее, в начале ноября, была введена промежуточная должность между ним и главой региона — «строительный» вице-губернатор, которым был назначен экс-заместитель главы департамента мэрии по строительству и архитектуре Роман Теленчинов. Одной из причин его назначения и последующей отставки Шмидта источники издания и называли попытку областного руководства найти «крайнего» в случае провала проекта.