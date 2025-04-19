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Колючая память войны: из четверых братьев в живых остался самый младший

  • 19/04/2025, 08:00

Антон Рехтин, генеральный директор СФО «Основа» (застройщик жилого района Светлый):

Колючая память войны: из четверых братьев в живых остался самый младший

Как неокрепшие птенцы стремятся в небо, так совсем юные ребята начала 40-х годов рвались на фронт.  Сидя за школьными партами, они грезили военными подвигами. Представляли, как встанут плечом к плечу со своими отцами и мощным ударом отбросят врага с родной земли. В погоне за этой мечтой они оставляли родные гнезда, приписывая себе пару непрожитых лет, и бойкими отчаянными стайками устремлялись в сторону передовой. К бескрайнему горю советских матерей домой возвращались лишь единицы. К счастью, одним из тех, кто вернулся с войны стал Рехтин Федор Полинтьевич:

Рехтин Федор Полинтьевич

— По документам мой дед по отцовой линии родился 21 марта 1923 года, но на самом деле он появился на свет в 1924-м. Он специально добавил себе возраст, чтобы отправиться на фронт. Очень обидно ему стало, что деда забрали, троих братьев, а его не взяли Родину защищать. Так что на фронт он попал семнадцатилетним мальчишкой в декабре 1941 года. Приняв 15 января 1942 года присягу, воевал в 31-м отдельном зенитном, артиллерийском дивизионе. А ровно через два года, в декабре 1943 года получил тяжелое ранение, оправиться от которого удалось только в мае 1944 года. О войне дед рассказывал немного, а вот эвакогоспиталь вспоминал не раз. Там он чуть ни лишился ноги. С огромным трудом деду удалось убедить врача не делать ему ампутацию. И самым веским доводом оказалась фраза: «Я ведь девушку еще ни разу не обнимал, а вы хотите оставить меня без ноги». Медик пожалел 19-летнего мальчишку и каким-то чудом сохранил ему ногу.

проект ПамятьВ мае 1944 года дед продолжил свой боевой путь. До самого окончания войны он служил в Управлении 28 Гвардейского стрелкового корпуса. Участвовал в боях за освобождение Варшавы и взятии Берлина. А после Победы над фашисткой Германией продолжил служить в Красной Армии до апреля 1947 года. Вернувшись домой, в Горно-Алтайск, он сразу устроился работать на стройку, чтобы по кирпичикам собирать мирную жизнь будущих поколений. И собирал он ее до самого выхода на заслуженный отдых. Параллельно выстраивал и личную историю. Женился на сразу приглянувшейся Марии Фефеловой. В браке с ней родились трое сыновей. Продолжатели рода Рехтиных, они пришли в этот мир на место так и не вернувшихся с фронта родных братьев Федора Полинтьевича. Так что свой долг он выполнил ни только перед Родиной, но и перед своей семьей.

А Великий День Победы для него всегда был особенным праздником. Каждый год 9 мая вся семья Рехтиных собиралась за одним столом, чтобы вспомнить его героическое прошлое, а также почтить память невернувшихся с поля боя. В этот день Федор Рехтин надевал свой праздничный мундир, украшенный десятками медалей и орденов. Среди самых значимых из них Ордена Красной Звезды и Отечественной войны II степени, боевые медали «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и много других. В окружении детей и внуков он часто вспоминал, как вражеский снаряд попал в их артиллеристский расчет. Из пятерых членов команды в живых остался он один. Именно тогда юный Федор впервые узнал боль невосполнимой потери и обрел отчаянное желание жить.

Деда я помню очень хорошо. Строгий, но справедливый, он очень сильно любил свою семью. А семья из его корней разрослась большая: трое сыновей, шестеро внуков и две внучки. Часто вспоминаю, как сидел у него на коленях, и осторожно трогал густую бровь, где под кожей отчетливо прощупывались осколки снаряда, которые так и не вышли наружу. Такие вот осколки войны… страшная и колючая память тех дней.

Автор фотоА. Рехтина:  Роман Барников. Остальные фото из личных архивов Рехтина.


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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : победа над фашизмом память День Победы Великая Отечественная война 80 лет победы ВОВ


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