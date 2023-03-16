Командиры и начальники органов военной полиции ВС РФ получили право применять дисциплинарный арест без судебного решения

В первом чтении принят проект закона «О некоторых особенностях применения дисциплинарного взыскания — дисциплинарный арест в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время», говорится на сайте Госдумы.

Согласно законопроекту, командиров в/ч и начальников органов военной полиции Вооруженных Сил РФ наделят полномочиями по применению дисциплинарного ареста без судебного решения к совершившим грубые дисциплинарные проступки прапорщикам и мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по контракту, и гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, за исключением офицеров в период мобилизации, действия военного положения и в военное время.

Отмечается, что по действующему законодательству командиры воинских частей не вправе применять к военнослужащим такой вид дисциплинарного взыскания, как дисциплинарный арест с содержанием на гауптвахте. Дисциплинарный арест назначается судьей гарнизонного военного суда.

Однако, так как гарнизонные военные суды находятся на значительном удалении от мест дислокации войск, привлекаемых к участию в боевых действиях, такое положение дел недопустимо, особенно в военное время, когда неукоснительное соблюдение воинской дисциплины является одним из основных залогов успешного выполнения боевой задачи, говорится в пояснительной записке.

Также в первом чтении был принят законопроект, в соответствии с которым «военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, в отношении которых в качестве меры дисциплинарного воздействия применен дисциплинарный арест, <…> денежное довольствие за период отбывания дисциплинарного ареста и дополнительные выплаты, установленные законом, за месяц (месяцы), в котором (которых) указанные лица были подвергнуты дисциплинарному аресту, не выплачиваются».

Фото с сайта Госдумы