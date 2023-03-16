Рекламодателям

Командиры и начальники органов военной полиции ВС РФ получили право применять дисциплинарный арест без судебного решения

  • 16/03/2023, 10:29
Автор:
дисциплинарные взыскания в период мобилизации
Соответствующие поправки приняли депутаты Госдумы.

В первом чтении принят проект закона «О некоторых особенностях применения дисциплинарного взыскания — дисциплинарный арест в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время», говорится на сайте Госдумы.

Согласно законопроекту, командиров в/ч и начальников органов военной полиции Вооруженных Сил РФ наделят полномочиями по применению дисциплинарного ареста без судебного решения к совершившим грубые дисциплинарные проступки прапорщикам и мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по контракту, и гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, за исключением офицеров в период мобилизации, действия военного положения и в военное время.

Отмечается, что по действующему законодательству командиры воинских частей не вправе применять к военнослужащим такой вид дисциплинарного взыскания, как дисциплинарный арест с содержанием на гауптвахте. Дисциплинарный арест назначается судьей гарнизонного военного суда.

Однако, так как гарнизонные военные суды находятся на значительном удалении от мест дислокации войск, привлекаемых к участию в боевых действиях, такое положение дел недопустимо, особенно в военное время, когда неукоснительное соблюдение воинской дисциплины является одним из основных залогов успешного выполнения боевой задачи, говорится в пояснительной записке.

Также в первом чтении был принят законопроект, в соответствии с которым «военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, в отношении которых в качестве меры дисциплинарного воздействия применен дисциплинарный арест, <…> денежное довольствие за период отбывания дисциплинарного ареста и дополнительные выплаты, установленные законом, за месяц (месяцы), в котором (которых) указанные лица были подвергнуты дисциплинарному аресту, не выплачиваются».

Фото с сайта Госдумы

565

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : спецоперация право и порядок дисциплинарные взыскания в период мобилизации Госдума военнослужащие


Спецоперация на Украине

Командиры и начальники органов военной полиции ВС РФ получили право применять дисциплинарный арест без судебного решения
16/03/23 10:29
В Кузбассе введены новые выплаты участникам спецоперации
15/03/23 10:54
Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей
13/03/23 9:59
санаторий Рассвет

Санаторий «Рассвет» приглашает на день рождения Чебурашки

Весенние каникулы можно провести не только приятно, но и полезно.
Читать статью >>
таможенный пункт пропуска

Пункты пропуска в Сибири перегружены и требуют модернизации

В округе идет реконструкция девяти пунктов пропуска, а также строительство двух новых — морского «Диксон» и воздушного «Кызыл».
Читать статью >>
тренды алкогольного рынка

Тренды алкогольного рынка в 2023 году

Локализация, доступные цены, запуск новинок.
Читать статью >>
господдержка аграриев

Объем господдержки новосибирских аграриев увеличат в полтора раза

Об этом стало известно по итогам визита в Новосибирск федерального министра сельского хозяйства.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алексей Москаленко, руководитель и основатель RESFORM

Алексей Москаленко: В перспективе в России появятся сотни отраслевых маркетплейсов

А нейросети дадут возможность прогнозировать спрос по регионам, а значит, планировать производство и заполнять склады заранее.
Все материалы
Лента новостей

Новосибирская область подтвердила готовность разместить облигации

16/03/2023, 16:06

Санаторий «Рассвет» приглашает на день рождения Чебурашки

16/03/2023, 16:01

Пункты пропуска в Сибири перегружены и требуют модернизации

16/03/2023, 14:47

Беременных женщин из Новосибирской области могут не принять в областной больнице

16/03/2023, 12:53
Популярное

Боли при менструации: как избавиться без помощи медикаментов

16/03/2023, 16:10

Плесень на хлебе может быть смертельно опасной

16/03/2023, 16:00

Впервые в Кольцово пройдет Здоровый субботник — настоящий праздник здоровья для всей семьи!

15/03/2023, 13:04
Новости компаний

Контакт-центры ВТБ перейдут на технологию повышения эмпатии

16/03/2023, 14:23

Сбер помог провести свыше тысячи сделок купли-продажи квартир без ипотеки

16/03/2023, 13:50

Видеосервис Wink представил постер и трейлер сериала «Операция “Неман”»

16/03/2023, 12:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска