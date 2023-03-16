Объем господдержки новосибирских аграриев увеличат в полтора раза

Объём федеральной поддержки аграриев Новосибирской области увеличится в полтора раза. Об этом шла речь в ходе рабочего визита министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева в Новосибирск на совещании с полномочным представителем президента России в СФО Анатолием Серышевым и губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Как уточнили в пресс-службе правительства области, Минсельхоз России в 2023 году предоставит агропромышленному комплексу региона 3 млрд рублей (в 2022 году около 2 млрд рублей). Более чем в два раза, до 1,5 млрд рублей, вырос объём финансирования мероприятий по комплексному развитию сельских территорий.

— Тренд последних лет, который мы выдерживаем — повышение эффективности сельского хозяйства и, с учётом нашей удалённости от рынков сбыта, — увеличение объёмов переработки. По многим направлениям регион остаётся профицитным по сырью, — отметил Андрей Травников.

Ожидается, что в целом по Сибири в этом году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур составит 14,7 миллиона гектаров или на 5% больше, чем в 2022 году. Яровые зерновые и зернобобовые культуры предполагается разместить на площади более 8,8 миллиона гектаров. К настоящему моменту обеспеченность сибирских аграриев семенами составляет 87%, в том числе семенами яровых зерновых и зернобобовых культур — 100%; минеральными удобрениями — 70%; готовность техники — 87%. Подготовка к весенней посевной кампании продолжается.

В ходе рабочей поездки в регион Дмитрий Патрушев также посетил ряд агропредприятий. В тепличных комплексах группы компаний «Горкунов» Министр ознакомился с производством салатов и овощей, а также с работой биолаборатории по разведению энтомофагов — хищных насекомых, которые помогают обезопасить растения от вредителей и болезней и отказаться от химических средств защиты.

А на птицефабрике «Ново-Барышевская» глава Минсельхоза осмотрел комплекс убоя и переработки и цех по производству органических удобрений. В 2022 году на предприятии произвели более 21 тыс. тонн мяса птицы, свыше 8 тыс. тонн полуфабрикатов и колбасных изделий и почти 350 млн штук яиц. Продукция птицефабрики реализуется не только на российском рынке, но и экспортируется в такие страны, как Китай, Монголия и Киргизия.

Андрей Травников подтвердил, что сельское хозяйство и перерабатывающий комплекс Новосибирской области активно развиваются, есть достижения и перспективные проекты:

— Тренд последних лет, который мы выдерживаем — повышение эффективности сельского хозяйства и, с учётом нашей удалённости от рынков сбыта, — увеличение объёмов переработки. По многим направлениям регион остаётся профицитным по сырью. Мы обеспечиваем не только себя, но и многие другие регионы молоком и продукцией молочной переработки, зерном и другими продуктами растениеводства, овощами закрытого грунта, яйцом, свининой и мясом птицы. Направления, по которым, в первую очередь, надо развиваться — производство говядины и овощей открытого грунта — так называемого «борщевого набора». По этим направлениям есть проекты и хорошие заделы.

Ранее редакция сообщала о том, что финансовая компания из Новосибирска предложила изменить критерии включения бизнеса в реестр МСП.