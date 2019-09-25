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Комиссии по уставу отвели декоративную роль

Горсовет утвердил решение Верховного суда. Запросы и предложения общественников будут направляться в горсовет без посредников.
  • 25/09/2019, 14:57
Автор: Евгения Серёгина
Комиссии по уставу отвели декоративную роль
«Большинство депутатов способно исправлять свои ошибки только по решению Верховного суда и под угрозой роспуска».

Сессия горсовета Новосибирска проголосовала в первом чтении за утверждение решения Верховного суда относительно скандального положения городского устава. Голосования большинства депутатов требуют отдельные нормы федерального законодательства. Об этом сообщила, выступая с докладом, начальник управления по правовым и экономическим вопросам горсовета Ольга Кондратенко.

— Данная норма в настоящее время уже не действует, потому что определение Верховного суда для всех нас  закон, — говорит Кондратенко.  Однако в 131-ФЗ сказано, что депутаты должны в течение 3 месяцев утвердить решение суда. Это решение обязательно нужно отголосовать. Причем проголосовать 2/3 (34 голоса). Если этого не будет, последует роспуск горсовета.

Напомним, что Верховный суд РФ признал статью №53 устава Новосибирска противоречащей нормам законодательства. Согласно этой статье, выступать с предложениями по уставу Новосибирска могла только специальная «уставная» комиссия, состав которой ограничивался лишь отдельными депутатами горсовета, чиновниками мэрии и председателем муниципального избиркома. Решение Верховного суда поддержала и Генпрокуратура РФ. Теперь предложения по уставу от общественности будут поступать непосредственно председателю горсовета, который уже затем будет их «отписывать» постоянной комиссии по местному самоуправлению.

Как отметили выступавшие на сессии депутаты, после принятия данного решения комиссия по уставу фактически утратила свою значимость

— Комиссия по уставу теперь не несет возложенные на нее функции,  считает председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов.  Теперь комиссия по уставу если и продолжит существовать, то будет, по сути, декоративной и ничего не решающей.

Это же фактически подтвердила и Кондратенко.

— Пока еще ее функционал не определен, поэтому ее нужно наполнить новым смыслом,  говорит она.

В настоящее время инициаторы судебных разбирательств готовятся к участию в реформе городского устава со стороны специальной рабочей группы. Об этом сообщил присутствовавший на сессии руководитель общественной организации Ростислав Антонов.

— Мне бы хотелось, чтобы депутаты не ограничивались отменой одной и так уже не действующей статьи, а приняли самое активное участие в реформировании основного документа, по которому живет наш город, сформировав рабочую группу,  сообщает Антонов на своей странице в соцсети. — К сожалению, большинство депутатов действующего созыва оказалось способно исправлять свои ошибки только по решению Верховного суда и под угрозой роспуска. Тем не менее мы открыты к диалогу и будем рады видеть в рядах нашей рабочей группы по реформе устава всех депутатов, кто считает данный вопрос значимым для города.

Напомним, что комиссию по уставу под руководством мэра Новосибирска Анатолия Локтя в настоящее время представляют 17 человек. Помимо главы муниципалитета исполнительную власть, согласно распоряжению мэрии от 11 февраля 2013 года №135-р с учетом последующих изменений, представляют вице-мэры Борис Буреев, Геннадий Захаров и Артем Скатов, начальник департамента правовой и кадровой работы Маргарита Маслова, ее заместитель Анна Макарухина, начальник департамента организационно-контрольной работы Сергей Кудрявцев и глава Центрального округа Сергей Канунников. Со стороны горсовета комиссию представляют спикер Дмитрий Асанцев, вице-спикеры Ренат Сулейманов и Юрий Зарубин, главы постоянных комиссий Антон Тыртышный (по наказам избирателей), Сергей Бондаренко (по муниципальной собственности), Игорь Салов (по научно-производственному развитию и предпринимательству) и Александр Бестужев (по местному самоуправлению). Также в состав комиссии входят председатель городской избирательной комиссии Тамара Краткая и Ольга Кондратенко.

Фото из группы горсовета в Facebook

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