Прийти в Китай на курьих ножках

К поставкам куриных лап из России Китай проявил интерес в прошлом году. Первыми поставщиками были птицефабрики из зауральской части, потом, в конце 2018-го, поставки начала птицефабрика «Октябрьская», а теперь речь идет о формировании сообщества поставщиков. Позиции Новосибирской области в этой теме достаточно конкурентны, поскольку траспортно-логистическое плечо у местных производителей гораздо компактнее, чем у фабрик Центральной России.

В виде выделенной позиции, представленной в наших магазинах, куриные лапы существуют только в ассортименте «Октябрьской птицефабрики», но основная доля этого специфического продукта — именно экспорт. Куриные лапы в российской кулинарной традиции вообще как объект поварской работы не рассматриваются, тогда как в Китае они — первооснова очень популярной закуски, практически культовый для китайцев снэк, имеющий огромное множество рецептурных вариаций. Для самой России титульная продукция птицефабрик — это куриное яйцо, мясо птицы, яичный порошок и так называемый меланж (яйцо, освобожденное от скорлупы, взбитое в однородную жидкую массу, пастеризованное и расфасованное — продукт сугубо профессионального потребления, адресованный кондитерской и хлебопекарной промышленности).

— Межнациональное различие в кулинарном осмыслении одних и тех же животных продуктов — это вообще интересный мотиватор экспортной активности, — отмечает Юрий Степко, директор компании ООО «Сибирь ТрансАзия». — Например, китайцам кроме куриных лап интересны и субпродукты. Причем все, что у нас воспринимается как «нефункциональные детали» курицы, в китайской кухне давно вплетено в контекст множества рецептов. Это не только куриные сердца и желудки, но и буквально все внутренности птицы. Там из этого готовится огромное количество деликатесов. Столь же велик интерес к свиным, говяжьим субпродуктам. Потому что, на взгляд китайцев, в анатомии животных, можно сказать, нет деталей, непригодных к пищевому применению. Дело, мол, в рецептуре.

Правда, тема животных субпродуктов развивается менее успешно, чем экспорт куриных лап — она уже два года пребывает в состоянии стартовой пробуксовки.

— Дело в том, что слишком велик зазор между объемом, который может предоставить наше среднее животноводческое предприятие, и запросом китайской стороны, — объясняет Юрий Степко. — Обобщенно говоря, российское хозяйство может дать один грузовик субпродуктов, тогда как китайцы желают получить несколько вагонов. У одних наших коллег была попытка наладить такие поставки из хозяйств Центральной России. Но замысел споткнулся об эту самую дельту запроса и возможностей.

Прорывом на китайский рынок сибирские птицефабрики обязаны геополитике: прежде экспортный сектор китайского рынка куриных лап покрывался поставками из США. Но с началом торговой войны между странами этот канал перекрылся полностью. И глобальное сообщество поставщиков стало более разнообразным — страны-соседи Китая, Австралия, Бразилия. Именно Бразилия — основной и самый трудный соперник России в борьбе за рынок.

— У бразильцев гораздо больше и лучше налажена калибровка, — поясняет Юрий Степко. — Ибо куриные лапы — не такой уж «мусорный» предмет, как может показаться. Тут тоже значимо качество — процент лома, чистота кожи.

Например, иссиня-черные лапы отечественных кур китайцы принимать не согласны — для приготовления «ножек Феникса» они непригодны. Процент лома куриных лап, по китайским нормативам, должен быть не больше 5%, тогда как на российских птицефабриках он доходит до 35%. В итоге российский товар квалифицируется как группа «B», тогда как лапы бразильских кур олицетворяют «А»-категорию.

По оценкам сибирских предпринимателей, имеющих опыт работы с Китаем, бездонность, прожорливость китайского рынка и его аппетит к российскому экспорту — это, скорее, риторический образ.

— Точнее, желаемое, выдаваемое за действительное, — сказал Юрий Степко на пресс-завтраке, посвященном партнерскому взаимодействию Новосибирской области и Китая. — Отнюдь не все, что говорится на межгосударственных встречах, можно принимать за реальные намерения. В реальности китайский рынок стремится к одновекторности: вывозить по максимуму, ввозить минимально. Ввозные барьеры в Китае изощренно высокие, доводимые практически до полной непроницаемости. И для россиян там совсем немного тем. Например, велик интерес к мороженому, потенциально обозначен интерес к молоку. Но не в том объеме и не в том функциональном контексте, как в Европе, например. У китайцев не было традиции потребления коровьего молока как самостоятельного напитка, молоко вообще в национальном рационе отсутствовало. Молоко в Китай пришло вместе с кофе, вместе с популярностью капучино (которая, к слову, ажиотажно велика). Существенную часть ввозного молока китайцы пускают на переработку в молочный порошок. Огромен в Китае интерес к детским молочным смесям. Они там в собственном исполнении значительно дороже, но для экспорта нужно очень много согласований.

По оценке Евгения Лещенко, министра сельского хозяйства Новосибирской области, сейчас именно в Китайскую Народную Республику поставляется почти 30% экспортируемой из Новосибирской области продукции АПК. Однако, по словам других участников рынка, доля готовой, товарной продукции меньше, чем хотелось бы инициаторам процесса — китайские власти более благожелательно воспринимают сырьевые поставки, а экспорт в виде товарных единиц, напротив, становится объектом противодействия. Счастливое исключение в этом ряду — мороженое из Купино. А куриные лапы — они, можно сказать, предмет неясной категориальной принадлежности. То есть что-то среднее между сырьем и товарной продукцией.

— Два-три последних года мы наблюдаем большой рост спроса на услуги по экспорту, но по большей части интерес пока гипотетический, — комментирует Алексей Волков, директор по развитию компании «Сибирь ТрансАзия». — Вопрос покупки в Китае сейчас очень прост, вопрос продажи в Китай очень сложен. Покупка — дело одного визита на фабрику. Продажа — сложный, запутанный путь. Думаю, помогло бы наличие площадок для консолидированного продвижения, где напрямую бы встречались российский производитель и китайский покупатель. Такую роль могут взять на себя китайские офисы ассоциации «Сибирское соглашение», когда таковые будут открыты. Конечно, при условии, что они не сконцентрируются лишь на культурных контактах.

Фото: pixabay.com, автор- Capri23auto