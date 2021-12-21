Компании МСБ могут менять условия овердрафта в ОНЛАЙН-офисе Банка «Левобережный»

Клиенты, у которых нет овердрафта, имеют возможность узнать через ОНЛАЙН-офис расчетный лимит и условия овердрафта, подать заявку на финансирование и получить решение в течение 5 минут.

Компании, имеющие овердрафт, могут ежедневно в режиме онлайн контролировать установленный и израсходованный лимит, сумму и дату платежа и т.д. Также в ОНЛАЙН-офисе можно подать заявку на изменение лимита и периода гашения овердрафта, получить справку об остатке ссудной задолженности и качестве кредитной истории, справку/ведомость по начисленным процентам и акт сверки по овердрафту за любой период.

Получить подсказки по работе с овердрафтом вы можете на специальной лендинговой странице Банка «Левобережный».

Напомним также, компании малого и среднего бизнеса могут получить подарок. Оформите овердрафт или кредит с 01.12.2021 по 31.01.2022 и банк вручит вам сертификат на скидку 1 п.п. по новому кредиту. Скидкой может воспользоваться не только заемщик, но и компания из группы в период с 01.02.2022 по 31.12.2022.

По всем вопросам обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону 8-800-3333-555 и в офисы Банка «Левобережный» (ПАО).