В НГТУ работает горячая линия по вопросам обучения инвалидов

В силу особенностей состояния здоровья выпускникам коррекционных школ очень сложно сориентироваться в условиях современного рынка труда, поэтому встает вопрос об оказании им помощи в профориентации и выборе учебного заведения.

На базе Ресурсного учебно-методического центра НГТУ функционирует бесплатная горячая линия по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Какой вуз выбрать? Как не ошибиться при выборе факультета? Какие профессии доступны? Имеются ли для абитуриентов с инвалидностью льготы на поступление? На эти и другие вопросы могут ответить специалисты call-центра.

Горячая линия работает уже 4 года, за это время было проведено более 4 тысяч консультаций. По словам Анны Зябловой, специалиста call-центра РУМЦ НГТУ, каждый звонок отрабатывается индивидуально. Как правило, беседа начинается с уточнения нозологической группы заболевания абитуриента, далее специалист рассказывает о доступных профессиях и адаптированных программах, о необходимых документах для поступления.

Чаще всего на горячую линию звонят родители будущих абитуриентов, обеспокоенные вопросами дальнейшего поступления в вуз.

Получить консультацию по вопросам реализации инклюзивного высшего образования в call – центре также могут специалисты и преподаватели всех вузов Новосибирска, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской области, Алтайского края, Республик Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия и Забайкальского края.

Call -центр создан в 2017 году на базе Ресурсного учебно-методического центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья НГТУ НЭТИ с целью содействия развитию и популяризации высшего инклюзивного образования.

Горячая линия по вопросам обучения для инвалидов (РУМЦ)

+7 (800) 250 18 03

Время работы: ежедневно по будням с 9:00 до 17:00

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