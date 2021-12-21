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В НГТУ работает горячая линия по вопросам обучения инвалидов

  • 21/12/2021, 11:52
Новости Новосибирска
Поступление в вуз — это всегда непросто и волнительно, а для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья зачастую это стресс.

В силу особенностей состояния здоровья  выпускникам коррекционных школ очень сложно сориентироваться в условиях современного рынка труда, поэтому встает вопрос об оказании им помощи в  профориентации и  выборе учебного заведения.

На базе  Ресурсного учебно-методического центра НГТУ функционирует бесплатная  горячая линия по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Какой вуз выбрать?  Как не ошибиться при выборе факультета? Какие профессии  доступны? Имеются ли  для абитуриентов с инвалидностью льготы на поступление? На эти и другие вопросы могут ответить специалисты call-центра.

Горячая линия  работает уже 4 года, за это время было проведено более  4 тысяч консультаций. По словам Анны Зябловой, специалиста call-центра РУМЦ НГТУ, каждый звонок  отрабатывается  индивидуально. Как правило, беседа начинается с уточнения нозологической группы заболевания абитуриента, далее специалист рассказывает о доступных профессиях и адаптированных программах, о необходимых документах для поступления.

Чаще всего на горячую линию звонят родители будущих абитуриентов, обеспокоенные вопросами дальнейшего поступления в вуз.

Получить консультацию  по вопросам реализации  инклюзивного высшего образования  в call – центре  также могут специалисты и преподаватели всех вузов  Новосибирска, Новосибирской, Иркутской,  Кемеровской области, Алтайского края, Республик  Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия и Забайкальского края.

Call -центр создан в 2017 году на базе Ресурсного учебно-методического центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья НГТУ НЭТИ с целью содействия развитию и популяризации высшего инклюзивного образования.

Горячая линия по вопросам обучения для инвалидов (РУМЦ)

+7 (800) 250 18 03

Время работы: ежедневно по будням  с 9:00 до 17:00

Сайт

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Общество

Регионы: Хакасия Тыва Республика Алтай Новосибирская область Забайкальский край Бурятия Алтайский край

Теги : РУМЦ обучение образование НГТУ инвалидность


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