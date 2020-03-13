Компании-производители стеклотары выступают против федерального закона об отходах

Принятие проекта Федерального закона №869136-7 от 24.12.2019 «О внесении изменений в ФЗ «Об отходах производства и потребления» подорвет экономику стеклотарных предприятий – об этом в рамках круглого стола «Экологические тренды и реформирование законодательства» заявил генеральный директор ООО «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга), международный эксперт стекольной отрасли Павел Бобошик, сообщили в пресс-службе Холдинга. По его словам, руководители двадцати ключевых компаний-производителей стеклянной упаковки, чьи мощности расположены в различных регионах России, обратились к главам субъектов РФ и депутатам Государственной Думы РФ с просьбой дать отрицательный отзыв на законопроект.

Отмечается, что законопроект, находящийся на рассмотрении в Госдуме, возлагает исполнение расширенной ответственности производителей (РОП) на компании, выпускающие упаковку. Они же, согласно поправкам, и должны уплачивать экологический сбор на ее утилизацию (норматив планируют повысить до 100%), который сегодня, в соответствии с действующей редакцией закона, отчисляют производители упакованного товара.

— Упаковка не является готовым товаром, по сути, это оболочка для него и самостоятельной ценности не представляет. В частности, стеклотару делают для производителей пива, соков, крепких спиртных напитков и т.д., в основном, по предоставленным заказчиками чертежам, — обратил внимание Павел Бобошик. — Сейчас в конечной цене готового товара экологический сбор на упаковку составляет десятые или даже сотые доли процента. А если экосбор перенесут, в том числе, на стеклотарные заводы, себестоимость бутылки увеличится на 20-35%, как следствие, заметно подорожает и розничная продукция.

По его словам, размер экологического сбора будет зависеть от веса произведенной упаковки, а не от поштучного количества.

— За утилизацию одной тонны стекла изготовитель заплатит 2 564 рубля, одной бутылки, объемом 0,5 литра — 0,73 рубля; за утилизацию тонны пластика — 3 844 рубля, одной пол-литровой бутылки 0,11 рубля, — приводит расчеты Павел Бобошик. — Причем в мировой практике все наоборот: экосбор на самую экологичную упаковку — стеклянную — в 4-10 раз ниже.

Павел Бобошик уверен, что если с товаропроизводителей снимут РОП, то резкий и экономически необоснованный рост цен на стеклотару (на 0,75-1,5 рубля за единицу) подтолкнет их сделать выбор в пользу относительно дешевой и менее безопасной для потребителя упаковки, например, той же пластиковой – желание сэкономить победит.

Кроме того, законопроект запрещает предприятиям самостоятельно организовывать утилизацию отходов (речь идет о моратории на несколько лет): регулирование этой деятельности планируют полностью передать ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) – данное нововведение участники дискуссии назвали одним из самых спорных. Как сообщил представитель Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Антон Калтыгин, ссылающийся на опыт компаний-членов СПБН, самостоятельная реализация РОП отвечает их глобальным целям: вовлечение упаковки потребительских товаров во вторичный оборот способствует формированию экономики замкнутого цикла.

— Предлагаемая концепция РОП с большой вероятностью существенно ограничит возможности бизнеса сделать вклад в улучшение ситуации с отходами и приведет к сворачиванию целевых программ, — констатирует Антон Калтыгин. — Если предприятие заплатит экосбор за 100% выпущенной им упаковки, то зачем ему инвестировать достаточно серьезные средства в создание мощностей по утилизации той же самой упаковки?

Эксперты не понимают каким образом ППК «РЭО» распорядится средствами, поступившими к ней в виде экосбора, и потому сомневаются, что его перенос на производителей упаковки кардинально изменит экологическую обстановку.

Так, «Сибстекло», являясь крупнейшим переработчиком отходов стекла в Сибирском федеральном округе (выпускать стеклотару без стеклобоя технологически сложнее), формирует собственную систему сбора и сортировки вторсырья, сотрудничая с управляющими компаниями Новосибирской и Томской областей, Алтайского края, организациями, эксплуатирующих полигоны в Сибири, а также с регоператорами по обращению с ТКО и их подрядчиками.

— Если поток стеклобоя на «Сибстекло» и станет интенсивнее, то не из-за «реформы», — уверен Павел Бобошик, — Все заплатят экосбор, а ценные для промышленных потребителей вторичные ресурсы будут по-прежнему отвозить на свалки.

По его оценке, при самостоятельной реализации РОП отдачу от вложений в экологию получает как хозяйствующий субъект, так и общество. Одна тонна стеклобоя замещает 1,2 тонны природных компонентов, тем самым «Сибстекло» оптимизирует расходы на доставку полезных ископаемых из других регионов. Поскольку стекло подлежит переработке неограниченное количество раз, замедляются темпы истощения запасов минеральных образований земной коры. Температура плавления стеклобоя не столь высока, как смеси из песка, соды и доломита: каждые 10% вторсырья в шихте уменьшают энергопотребление на 3%, снижаются выбросы СО2 и NOх в окружающую среду, а стекловаренные печи выгорают не через 7-10 лет, а через 12-18.

Отмечается, что резолюцию, принятую по итогам круглого стола, направят в комитет Государственной думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды, профильные федеральные и региональные ведомства для подготовки актуальных нормативно-правовых актов.

Фото предоставлено пресс-службой РАТМ Холдинга