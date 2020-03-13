На Новосибирской таможне регистрируют увеличение нарушений

Количество правонарушений, выявленных в процессе контроля на таможенном посту Аэропорт Толмачево, за первые 2 месяца 2020 года выросло почти на 20%, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни. С января по февраль 2020 года инспекторами таможенного поста Аэропорт Толмачево возбуждено 159 дел об административных правонарушениях в отношении граждан, пересекающих границу – на 30 дел больше, чем за такой же период 2019 года.

— В основном это административные дела по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ (Недекларирование товара), ст. 16.3 КоАП РФ (Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз или вывоз товаров) и по ст. 16.4 КоАП РФ (Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств), — уточнили в пресс-службе.

По причине нарушения запретов и ограничений у авиапассажиров были изъяты сигареты, электрошоковые устройства, ножи, охотничьи патроны, чучела вымирающих видов крокодила, кораллы, биодобавки с содержанием сильнодействующих веществ, саженцы различных растений, семена и др.

— Граждане ошибочно полагают, что если в зарубежных странах свободно продаются такие товары как, например, сурикены, кастеты, биологически активные добавки, то и в Россию их можно ввезти. При этом люди забывают, что ввоз оружия и сильнодействующих веществ в составе биодобавок и лекарств в нашу страну запрещен или ограничен. При отсутствии специальных разрешений, в процессе таможенного контроля эти предметы изымаются и направляются на экспертизу. Как результат – изъятие предмета правонарушения и возбуждение административного дела в отношении граждан, переместивших такой товар, — отметил начальник отдела административных расследований таможенного поста Аэропорт Толмачево Александр Дорожкин.

В числе наиболее частых заблуждений инспекторы таможенного поста Аэропорт Толмачево так же отмечают случаи, когда граждане, зная, что в соответствии с законодательством можно перемещать через границу без декларирования наличные деньги в сумме 10 тысяч долларов США, не учитывают, что необходимо считать общую сумму имеющихся при себе наличных денег в разной валюте: доллары, евро, рубли и т.д. В том случае, если данная сумма превышает 10 тысяч долларов США в эквиваленте, то необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию и пройти в «красный» коридор.

В пресс-службе таможни напомнили, что к административной ответственности привлекается лицо, которое без письменного декларирования, перемещает через таможенную границу наличные денежные средства в общей сумме превышающей 10 тысяч долларов США, а к уголовной ответственности — без письменного декларирования свыше 30 тысяч долларов США.

— Наказание по ст. 16.4 КоАП РФ (Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств) составляет штраф в размере до двукратной суммы незадекларированных наличных денежных средств, либо их конфискацию, — констатировали таможенники.

А за совершение преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ (Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни