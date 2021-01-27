Компания FIS стала резидентом «Сколково»

По итогам экспертизы федерального Инновационного центра «Сколково» компания FIS получила официальное заключение о полном соответствии требованиям к резидентам и стала участником кластера информационных технологий, сообщили в пресс-службе компании. Эксперты высоко оценили инновационность и эффективность ключевого no-code продукта компании для предприятий финансового сектора – FIS Platform, который представляет собой универсальный конструктор для создания банковских приложений без привлечения программистов.

— Основной фокус нашего кластера – развитие передовых IT-технологий и поддержка отечественного бизнеса. Потенциал коммерциализации, конкурентные преимущества и компетенции команды были признаны полностью соответствующими нашим высоким экспертным требованиям. Многолетний опыт компании FIS в реализации проектов на рынке финансовых технологий и банковской автоматизации будет весьма полезен и другим резидентам «Сколково». Кроме того, у команды появится возможность найти новые коллаборации с коллегами или компаниями из других отраслей, — подчеркнул проектный менеджер кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Владимир Зеленин.

Основанная в 2003 году в Новосибирске компания FIS (Финансовые информационные системы) является одним из ключевых вендоров на рынке интеллектуальных no-code платформ и BPM-систем. Используя FIS Platform, аналитики-технологи могут самостоятельно пройти все этапы создания приложения, включая: разработку модели данных, настройку бизнес-процессов, UI, интеграций, печатных форм и отчетности. Среди готовых решений на FIS Platform: кредитный фронт-офис, система поддержки принятия решений, электронное досье, CRM-система, сollection-система и многие другие.