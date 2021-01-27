Где купить настоящие кроссовки Asics?

Японский бренд известен своей богатой историей и добротностью изготовления.

Изделия носят победители различных соревнований, а также олимпийские чемпионы. В них удобно находиться при любых погодных условиях и на всех поверхностях. Несмотря на изначальное назначение, кроссы Asics полюбились и при повседневном использовании. Они давно стали частью городского стиля, их положительно принимают почитатели активного образа жизни.

Почему компания Asics настолько востребована

Каждая модель — это сосредоточение сложных и передовых решений. Тренинг с Асикс становится эффективнее и безопаснее. А об удобстве и говорить не приходится, обувь сидит как влитая. Не зря она часто входит в экипировку профессиональных спортсменов.

Кроме того, в кроссовках применяются прогрессивные технологии:

GEL — амортизационная система на основе силикона;

Guidance Line — распределённая схема давления на стопу;

SpEVA — особый пенистый материал;

PHF — пяточная область с эффектом памяти;

и пр.

В линейке Asics встречаются беговые и баскетбольные варианты. Ещё фирма славится такими легендарными творениями, как GT-2000, Gel-Lyte и GelSaga.

Отличие оригинальных изделий

Даже если имитированные Asics будут иметь схожий вид, они не приобретут характеристик настоящих продуктов. Реплика сразу выдаёт себя неточным копированием надписей, в том числе на логотипе, запахом дешёвой резины и низкокачественной полиграфией.

Материалы поддельной обуви тоже оставляют желать лучшего: блестят, искажают цвета, обладают неоднородной текстурой. И в шнуровке можно найти расхождения. Она непрочная, зачастую короткая, а люверсы неплотно прижаты. У подлинных кроссовок подошва более гибкая и эластичная. Это легко проверяется продольными и поперечными сгибами, скруткой. Места стыков с верхом ровные. Литые элементы, расположенные в середине, у подделок гораздо меньше, чем должны быть.

Однако без достаточного опыта выявить какие-либо недостатки — довольно сложно. Чтобы гарантированно купить настоящие кроссовки Asics https://elementshop.ru/catalog/shoes/-vid-krossovki/brend-asics/, нужно обратиться в интернет-магазин «Элемент», торгующий фирменной обувью. Там можно заказать товары ведущих мировых производителей по действительно доступным ценам. Не тратьте деньги впустую, опасайтесь фальсификата.