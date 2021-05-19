Компания Google официально анонсировала Android 12

Разработчики переделали очень многое, включая анимацию, формы и цвета объектов, сообщается в официальном блоге компании.
— Android 12 стала более персонализируемой платформой. Пользователи могут создавать индивидуальный внешний вид рабочей среды с помощью настраиваемой цветовой палитры и обновленных виджетов. Достаточно выбрать обои, а система сама предложит цветовое решение для всех разделов. Новая технология получила название Material You, — говорится в сообщении.
Утверждается, что анимация стала более плавной и естественной, при этом эрнергоэффективность устройств повысилась, то есть они будут работать дольше без подзарядки.
Фото: pixabay.com автор: mammela
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