Новосибирская область в пятерке лидеров по реализации сельской ипотеки

Согласно федеральному рейтингу, Новосибирская область заняла третье место по объему кредитования населения в рамках программы «Сельская ипотека» с участием АО «Россельхозбанк», Банка «Левобережный» (ПАО) и ряда других кредитных организаций. Такие данные в ходе пресс-конференции в Интерфаксе привел замглавы регионального Минсельхоза Владимир Пахомов. По информации, озвученной чиновником, только за первый квартал 2021 года выдано кредитов на сумму 1,2 млрд. руб. на строительство домов в сельской местности.

Что касается географии получателей средств, то здесь в лидерах Новосибирский район и рабочий поселок Кольцово. На них, по итогам 2020 и первого квартала 2021 года, приходится половина выданных кредитов со средним чеком в 1,5 — 2 млн. руб. Кроме того география выдач охватывает такие сельские районы, как Маслянинский, Черепановский, Сузунский, Краснозерский и некоторые другие.

В этом году, как сообщает замминистра, программа продолжит работать, но с одним условием: получателей ипотеки ограничат этажностью.

— Можно будет строить дома не выше пяти этажей, чтобы большая часть средств направлялась на развитие малоэтажных сельских территорий, -— поясняет Пахомов.

По информации министерства сельского хозяйства Новосибирской области, на реализацию программы «Сельская ипотека» в 2020 году было направлено 2,5 млрд. руб.