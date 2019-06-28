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Компания «Катрен» завершила строительство здания головного офиса в наукограде Кольцово

Бюджет проекта составил 1 млрд. рублей.
  • 28/06/2019, 22:36
Компания Катрен

26 июня 2019 года завершилось строительство здания головного офиса АО НПК «Катрен» по адресу р.п. Кольцово, ул. Технопарковая, 2. До конца лета в него переедут службы и департаменты компании, которые на сегодняшний момент базируются в арендованных помещениях НИИ физиологии и фундаментальной медицины в Нижней Ельцовке, сообщили в пресс-службе компании.

Решение о строительстве собственного офисного здания было принято руководством «Катрен» в 2017 году. За 2 года на площадке биотехнопарка Кольцово выросло современное восьмиэтажное здание общей площадью 16000 кв.м. Бюджет строительства составил 1 млрд. рублей.

— Особенностью нового здания является интеллектуальное дизайнерское решение, в основе которого лежит форма полусферы, напоминающая купола обсерватории. Помимо комфортных рабочих мест, на каждом этаже офисного здания обустроена большая зона отдыха с кофейней и отличным видом на Кольцово. В новом офисе будут трудиться сотрудники головных офисов фармацевтического дистрибьютора «Катрен», включая команду сервиса поиска и заказа товаров аптечного ассортимента Apteka.ru, а также розничного подразделения ГК «Катрен» — аптечной сети «Мелодия здоровья», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что первоначально в Кольцово предполагалось строительство современного автоматизированного логистического комплекса площадью 8-10 тыс. кв.м. Компания планировала инвестировать в проект 1 млрд. рублей. Однако, впоследствии руководство АО НПК «Катрен» приняло решение отказаться от этой идеи и перенести строительство логистического комплекса в другое место. Причиной стали особенности геологических условий площадки, которые не соответствовали высоким требованиям по нагрузке для современного автоматизированного складского комплекса.

Автор фото Андрей Буслаев

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