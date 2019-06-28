Анатолий Локоть стал первым вице-президентом АСДГ

Мэра Новосибирска Анатолия Локтя на общем собрании Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), который проходит в Красноярске, избрали первым вице-президентом организации, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— На отчётно-выборном собрании сегодня избран руководящий состав АСДГ, но самое главное, что все подчеркнули значимость ассоциации, ставшей площадкой для обмена опытом, обсуждения самых разных, актуальных для муниципалитетов, вопросов, — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, сегодня члены Ассоциации сибирских и дальневосточных городов обсуждают современную ситуацию в местном самоуправлении России. В рамках мероприятия проходит конференция руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, посвящённая вопросам о полномочиях муниципалитетов и их финансовом обеспечении, обсуждается взаимодействие с федеральными и региональными органами государственной власти по укреплению финансовой базы местного самоуправления, а также рассматриваются пути, возможности и формы повышения инвестиционной привлекательности муниципалитетов региона.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил с докладом, посвящённым теме финансовой самодостаточности городов как главному условию реализации национальных приоритетов развития России.

Добавим, что президентом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов избран мэр города Томска Иван Кляйн.

Фото: Ростислав Нетисов