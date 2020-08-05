Компания «Марс» инвестировала в экологический проект в регионе более 160 млн рублей

Перспективы модернизации производства Губернатор Андрей Травников обсудил во время рабочей встречи в режиме ВКС с Валерием Щаповым и директором Новосибирской фабрики по производству кормов для домашних животных ООО «Марс» Иваном Запрягаевым. В частности, компания

ООО «Марс» завершило проект по модернизации очистных сооружений на Новосибирской фабрике, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что инвестиции компании в экологический проект превысили 160 млн рублей. Обновленный комплекс представляет собой высокотехнологичную систему очистки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод полного цикла с высокой степенью автоматизации и удаленной диспетчеризации. Поступающие стоки проходят шесть этапов очистки, включая биологическую ступень. Реконструкция позволила повысить производительность всего комплекса очистных сооружений на 35%, а также в пять раз увеличить производительность песчаного фильтра. Обновленная система получила установку для очистки и нейтрализации запаха в выделяемом воздухе, а также точку дополнительного визуального контроля, позволяющая оператору оптически убедиться в уровне качества очистки стоков.

— Последовательное внедрение современных технологий, минимизирующих влияние на окружающую среду, позволяет нам строить бизнес, которым мы сможем гордиться сегодня и в будущем. В 2020 году в Новосибирской области мы планируем реализовать несколько проектов в области устойчивого развития и модернизации производства более чем на 350 млн рублей. С 2015 года наш завод в Новосибирске на 18% сократил потребление электроэнергии и на 15% — потребление воды. Уже пять лет мы не вывозим отходы на полигоны, более того, 90% отходов – используем вторично, — сообщил президент ООО «Марс» в России Валерий Щапов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил, что предприятие закупает максимальный объём продукции местных производителей. Сырье, материалы поставляют агрохолдинг ЗАО Птицефабрика «Октябрьская», АО «Кудряшовское», производители зерновых Ордынского, Коченёвского районов.

В правительстве региона рассказали, что церемония открытия очистных сооружений полного цикла состоялась в инновационном онлайн-формате: директор фабрики Mars в Новосибирске Иван Запрягаев при помощи очков дополненной реальности от первого лица продемонстрировал модернизированный комплекс.

Фото пресс-служба правительства Новосибирской области