Погрузка цемента в Новосибирском регионе ЗСЖД выросла почти на четверть

По оперативной информации, погрузка цемента в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги в январе – июле 2020 года превысила 250 тыс. тонн, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

В июле 2020 года в регионе погрузили почти 45 тыс. тонн цемента, что на 12% больше чем в июле прошлого года. Отмечается, что основной объем погруженного в июле цемента отправлен в регионы Западной Сибири.

Всего в Новосибирском регионе ЗСЖД за 7 месяцев 2020 года погружено 12,6 млн тонн различных грузов, в том числе в июле более 1,7 млн тонн.

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