Компания Shell открыла еще две АЗС в Новосибирской области

Сеть автозаправочных станций под брендом одной из крупнейших в мире нефтегазовых компаний Shell растет в Новосибирске при сотрудничестве с ООО «АЗС-Люкс» и участии нефтетрейдера «Нафтатранс Плюс», сообщили в пресс-службе компании.

— Новые заправочные станции, расположенные по адресу Бердское шоссе, 500 и ул. Фабричная, 57 оснащены в соответствии с существующими европейскими стандартами и представляют все виды топлива, включая фирменные марки Shell V-Power, — рассказали в компании.

Отмечается, что традиционно на территории заправок расположены минимаркет, кафе с напитками и свежей выпечкой, точка подключения к интернету и санитарные помещения, которыми могут воспользоваться посетители.

В компании рассказали, что бесперебойные поставки топлива для всех заправок Shell в Новосибирской области обеспечивает ООО «Нафтатранс Плюс».

— Специально для этих целей партнер нефтетрейдера, предоставляющий услуги по транспортировке ГСМ, приобрел и оформил в фирменные цвета бренда Shell новый бензовоз, — отметили в компании.

Новосибирские партнеры концерна, в рамках существующего договора о сотрудничестве, планируют открыть ещё две АЗС Shell в регионе до конца 2020 года. Строительство объектов уже ведется и известно, что восьмая АЗС откроется до конца текущего года.

«Нафтатранс Плюс» является одним из крупнейших независимых нефтетрейдеров в Сибири, эмитентом двух выпусков биржевых облигаций, находящихся в обращении. Совместно с компаниями-партнерами предоставляет клиентам услуги по хранению и транспортировке ГСМ, развивает розничную сеть АЗС.

Фото предоставлено пресс-службой компании