Предпринимателям сферы туризма предлагают гранты

Новая мера поддержки предпринимателям сферы туризма будет предоставлена в этом году. Ростуризм объявил старт приёма заявок для участия в конкурсе на грантовую поддержку предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.

— До этого механизм поддержки сферы туризма включал федеральные субсидии на крупные инвестиционные проекты по развитию инфраструктуры и возмещение части затрат туроператорам на прием иностранных туристов. В условиях пандемии индустрия гостеприимства оказалась в числе наиболее пострадавших отраслей экономики. Гранты – отличная возможность для предпринимателей подготовиться к новому туристическому сезону, обновить основные фонды, оцифровать и перекодировать турбизнес в современный формат, развивать путешествия «шаговой доступности». Потребность в эмоциях не исчезла, скорее наоборот, их ценность за время ограничений возросла, — комментирует министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Максимальный размер гранта – 3 млн рублей. Один предприниматель или юридическое лицо может претендовать на получение 3 грантов. Конкурс стартует 22 сентября 2020 года на официальном сайте конкурса.

Согласно документации, в конкурсе могут участвовать только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие просроченной задолженности перед федеральным бюджетом по налогам и сборам и заработной плате.

Гранты можно получить на приобретение оборудования для информационных центров, пунктов проката, объектов турпоказа и развлекательной инфраструктуры, модульных гостиниц, товаров для отдыха и спорта, транспорта (прогулочных катеров, снегоходов, мототехники, электромобилей, микроавтобусов, легковых автомобилей от 6 посадочных мест); на разработку новых туристических маршрутов: маркировка, навигация, обеспечение безопасности, организация выделенных зон отдыха; на разработку аудиогидов и мобильных приложений – путеводителей по маршрутам, а также на создание и развитие доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, развитие инклюзивного туризма (работы по созданию безбарьерной среды, оборудование пандусов, подъемников).

Рассматривать заявки и выбирать победителей в соответствии с утвержденными Ростуризмом критериями будет специально созданная комиссия, которая будет оценивать социально-экономическое значение проекта, его ориентированность на расширение предложения туристского продукта, наличие рынка продаж и опыт реализации подобных проектов у претендента.

В случае победы инициаторы проектов должны заключить соглашение с Федеральным агентством по туризму, реализовать проект в течение 6 месяцев и предоставить отчетные материалы, подписанные руководителем организации, которые должны включать отчеты о расходах и о достижении результатов.

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