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Компания «Ваш инвестор» вступила в Новосибирский банковский клуб

  • 24/05/2019, 19:12
Она будет принимать участие в деятельности клуба и реализации различных инициатив.

Компания «Ваш инвестор» вступила в Новосибирский банковский клубМикрокредитная компания «Ваш инвестор» стала членом Новосибирского банковского клуба, сообщили в пресс-службе компании. Она будет принимать участие в деятельности клуба и реализации различных инициатив, направленных на содействие развитию финансового сектора региона.

Новосибирский банковский клуб был создан в 2000 году. На сегодняшний день в Новосибирском банковском клубе состоят ведущие банки города, филиалы и представительства иногородних и зарубежных банков, финансовые и инвестиционные компании.

ООО МКК «Ваш инвестор» предоставляет займы под залог автотранспорта частным лицам и представителям бизнеса. Услугами компании «Ваш инвестор» с 2013 года уже воспользовались тысячи человек, более 55% из них стали постоянными клиентами. Микрокредитная компания «Ваш инвестор» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций ЦБ РФ, является членом Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»).

Фото: пресс-служба компании

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