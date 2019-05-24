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Детская площадка в Центральном парке будет оборудована в научной тематике

Первое место отдано проекту «Микроскоп-телескоп-калейдоскоп».
  • 24/05/2019, 19:09
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В ПКиО «Центральный» появится новая игровая зона с телескопом, микроскопом и калейдоскопом, в которых можно играть и слушать лекции, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Cпециальный конкурс концепций детской площадки проходил с февраля по май на онлайн-платформе Smart Urban. В нем приняли участие около 50-и проектов от архитектурных бюро, художников и студентов профильных вузов из 12-и городов России. В тройку призеров вошли:

-детское пространство «Винтик» (автор Екатерина Шакшина), обыгрывающее железнодорожную тематику и обращенное к истории возникновения Новосибирска в контексте строительства железной дороги;

-«Сибирь 2.0» (авторы Татьяна Окунева и Полина Чиркина, студентки НГУАДИ), рекреационный арт-проект, отражающий дух Сибири, мотивы сибирского фольклора и природы.

Детская площадка в Центральном парке будет оборудована в научной тематикеПервое место отдано проекту «Микроскоп-телескоп-калейдоскоп». Авторы, коллектив «Гуслофт Гуслица», обращаясь к научной составляющей Новосибирска, предложили научно-популярное оснащение детской площадки. Центральными элементами игровой зоны стали гигантский микроскоп, внутри которого спроектированы пространства для игр и лекций, адаптированный для детей телескоп и вращающийся витраж-калейдоскоп. Площадка также оборудована лестницами, горками и другими игровыми модулями.

Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова рассказала, что следующим шагом будет доработка концепции в сотрудничестве с местными специалистами и платформой Smart Urban.

На этот год запланировали демонтаж старых конструкций и подготовку покрытия.

Фото: из презентации площадки

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