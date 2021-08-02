Комплексные пакетные предложения «Ростелекома» для новосибирцев

Благодаря обновленным условиям предоставления услуг, комплексные пакеты «Технологии выгоды» и «Технологии выгоды+» стали для абонентов цифрового провайдера еще удобнее.

Базовый тарифный план «Технологии выгоды» включает в себя домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с, платформу Wink с возможностью просмотра 180 каналов и десяти тысяч фильмов и сериалов, а также 1 200 минут разговоров с абонентами других операторов и безлимитный мобильный интернет. Теперь за дополнительную плату этот пакет можно расширять и дополнять: ускорять интернет при подключении по технологии GPON, увеличивать число включенных минут или изменять «Стартовый» пакет в Wink до тарифов «Трансформер» или «Премиум».

«Покупать оптом всегда выгодно, поэтому и комплексные тарифы позволяют экономить по сравнению с набором тех же услуг по отдельности. Кроме того, обновленные пакетные предложения идеально подходят для тех абонентов, кто хочет улучшить услуги без заведения новых счетов. Например, если у вас есть оптический интернет от “Ростелекома” на скорости до 100 Мбит/с, но вам требуется более быстрый доступ в сеть для игр или просмотра фильмов в Full HD, вы можете “прокачать” его до 250 Мбит/с в рамках уже подключенного тарифа», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Пакет «Технологии выгоды» позволяет подключить до пяти сим-карт к общему тарифу, при этом звонки внутри группы, а также на мобильные и городские телефоны «Ростелекома» будут бесплатными и безлимитными. Дополнительно можно оформить аренду оборудования — роутер или ТВ-приставку.

Подробная информация о тарифах — на сайте и по телефону 8 800 100 0 800 (звонок бесплатный).