Президент поручил досрочно начать выплачивать обещанную меру поддержки

По словам президента РФ, это необходимо, чтобы родители могли подготовить детей к школе без спешки и заранее, сообщает Сиб.фм.

Отметим, изначально выплата предназначалась именно для школьников. Позже список получателей расширили. Теперь на меру поддержки могут рассчитывать и те родители, 6-летние дети которых не идут в этом году в первый класс.

Ранее стало известно, что с 15 июля на выплату подали заявление уже более 12 миллионов россиян. По сообщению министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, более чем 16 миллионам детей выплату уже одобрили в ПФР. Однако предполагалось, что начислять средства начнут только с 16 августа.

Как оформить выплату 10 000 рублей на ребёнка в 2021 году

Для этого необходимо обратиться в МФЦ или ПФР. Также можно заполнить заявление на сайте госуслуг. За выплатой россияне могут обратиться до октября текущего года.

Единственное условие получения: выплаты положены детям, которым шесть лет исполняется до 1 сентября 2021 года, и тем, кому 18 лет исполняется не раньше даты выхода указа, то есть рожденным с 3 июля 2003 года по 31 августа 2015 года включительно.

Из документов понадобятся паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребёнка и банковские реквизиты.

Напомним, с 1 июля для получения некоторых социальных выплат необходимо оформить карту «‎Мир». Но единовременную выплату 10 тысяч рублей на школьников можно получить на карту любой платёжной системы.