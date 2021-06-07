Концепция развития креативных индустрий утверждена в Новосибирской области

Она охватывает создание анимационного кластера, арт-резиденций и креативных пространств, развитие научного и детского образовательного туризма, производство новых товаров и увеличение числа рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Согласно «дорожной карте» концепции, до 31 августа 2021 года ответственным исполнителям необходимо разработать приоритетные проекты развития креативных индустрий в Новосибирской области: анимационного кластера, медиа-парка с центром производства продукции, технологий и программного обеспечения, арт-резиденций с центрами коллективного пользования по производству ремесленной, гастрономической, интеллектуальной продукции и услуг, проекта «Мотив Сибири» по созданию производственных цепочек регионального промышленного и ремесленного продукта легкой промышленности, отделочных материалов, продукции двойного назначения. Также предполагается создание креативных кластеров на пустующих и ветхих территориях города Новосибирска и проекта «Музей науки (музей географии)» в части развития научного и детского образовательного туризма, укрепления научно-лабораторной базы системы среднего и дополнительного образования, — говорится в сообщении.

Помимо этого, будут разработаны проекты программ развития предпринимательства в области креативных индустрий развития дополнительного образования, среднего профобразования, профориентации, переподготовки и содействия занятости в области креативных индустрий.

К реализации концепции привлечены органы власти Новосибирской области, вузы, мэрия города Новосибирска, АО «Агентство инвестиционного развития региона».