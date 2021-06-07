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Новосибирская область, республики Тува и Хакасия попали в «красную» зону по ОСАГО

  • 07/06/2021, 15:35
Автор: Марина Санькова
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Во всех трех регионах Сибири наблюдается значительное увеличение скользящего коэффициента выплат.

Согласно данным ежеквартального Мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО, в котором Центробанк проводит анализ динамики изменения таких показателей, как рост средней выплаты, снижение частоты страховых событий, скользящий коэффициент выплат, по сравнению с прошлым отчетным периодом количество проблемных регионов увеличилось с 7 до 10.

В «красную» (высокорисковую) зону за прошлый год были отнесены 10 субъектов РФ. В «красную» зону впервые попали субъекты Сибирского федерального округа — Новосибирская область, республики Тува и Хакасия.

Во всех трех регионах Сибири наблюдается значительное увеличение скользящего коэффициента выплат. Если в целом по России этот показатель снизился на 5,9% составив 62,6%, то в этих субъектах он составляет более 140%.

— Скользящий коэффициент выплат рассчитывается как отношение страховых выплат к страховым премиям за анализируемый период. Высокий процент указывает, среди прочих факторов, на высокий уровень противоправных действий, как при урегулировании убытков, так и при продажах полисов ОСАГО, включая частичное присвоение страховой премии путем искажения факторов, влияющих в итоге на расчет средней стоимости полиса ОСАГО по всей стране, — пояснили в пресс-службе Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

В Новосибирской области все показатели в течение года продемонстрировали негативную динамику.  За 2020 год в регионе произошел рост средней страховой выплаты на 14,1%, до 79,9 тыс. руб., отмечено увеличение скользящего коэффициента выплат на 15% (показатель достиг 91%). Частота страховых выплат выросла на 18,5% и составила 7,38%. Сборы страховых премий за последние 12 месяцев составили 4,58 млрд руб., при этом сборы страховых премий по ОСАГО превысили выплаты всего на 400 млн руб.

В Республике Тыва анализируемые показатели мониторинга в 2020 году также заметно ухудшились. В частности, средняя страховая выплата выросла на 13,2%, до 80 тыс. руб. На 40% выросла частота страховых случаев. И в итоге страховые выплаты превысили сборы страховых премий на 29 млн руб. Позитивные изменения показателей в Сибирском федеральном округе зафиксированы только в Республике Алтай. В целом нейтральной оставалась ситуация в Омской и Томской областях.

— Снижение доходов и потеря рабочих всегда влияют на уровень мошенничества, способствуя его росту. Если причина действительно в этом, Новосибирская область, республики Тува и Хакасия, покинут «красную» зону недобросовестных действий в ОСАГО еще в этом году, — отмечает эксперт по противодействию страховому мошенничеству и полковник полиции в отставке Дмитрий Кондратьев.

Фото: pixabay.com автор: TheDigitalArtist

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ Новосибирская область

Теги : Центробанк РФ СФО ОСАГО мониторинг


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