«Конструктор рекламы» для корпоративных пользователей интерактивного телевидения «Ростелекома»

Наряду с трансляцией классического линейного контента у клиентов появляется возможность продвигать услуги и повышать информированность посетителей через единую телевизионную панель.

«Конструктор рекламы» предоставляется в качестве дополнительной услуги при подключении заказчиком интерактивного телевидения для юридических лиц. Для того чтобы начать пользоваться «Конструктором рекламы», не требуется установка дополнительного оборудования, достаточно просто оставить заявку на его подключение.

«Конструктор рекламы» можно использовать для продвижения акций и специальных предложений во время трансляций спортивных матчей или музыкальных каналов в барах и ресторанах, для информирования клиентов о дополнительных услугах и выгодных предложениях в салонах красоты и спа-центрах. Кроме того, сервис позволяет информировать сотрудников об итогах года и ключевых показателях компании, мерах профилактики в медицинских центрах, а также сообщать о важных событиях и предстоящих мероприятиях в образовательных учреждениях.

— Очевидные преимущества для заказчиков услуги “Конструктор рекламы” — увеличение выручки за счет трансляции рекламного контента, продвижение ценностей компании и бренда, а также повышение информированности и вовлеченности сотрудников или посетителей, — сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков.

В условиях пандемии коронавируса в течение первого месяца после подключения «Конструктора рекламы» плата за услугу не взимается. Узнать подробности и подключить услугу можно по телефону 8 800 200 30 00.

Фото предоставлено пресс-службой компании