В ТОСЭР «Горный» будут выращивать тюльпаны

— Мы планируем создать в р.п. Горный (ТОСЭР «Горный») тепличный комплекс для производства сельхозпродукции растениеводства, — сообщил на инвестсовете Новосибирской области учредитель ООО «Агрофирма «Новый путь» Виктор Шунков. — В теплице мы планируем выращивать овощи (огурцы и томаты), пряную зелень, рассаду цветов, рассаду овощей и тюльпаны на срез. Луковицы тюльпанов мы также планируем выращивать в открытом грунте.

Он пояснил, что с 2008 года работает в сфере АПК. На участке площадью 0, 63 га в селе Калаганово фермер построил теплицу, где отрабатывал технологии по выращиванию различных культур, в том числе тех, которые сейчас планируются к промышленному тиражированию в рамках проекта в ТОСЭР.

В 2021 году предприниматель намерен приступить к строительству комплекса и запустить его в эксплуатацию в ноябре. К 2025 году он планирует выйти на проектную мощность: производство по 1 млн тюльпанов на срез и рассады однолетних овощей и цветочных культур в год, 40 тонн овощей, 600 тысяч луковиц тюльпанов, а также 300 кг пера репчатого лука.

— Общий объем инвестиционных вложений в проект составляет 56 млн рублей. Из них 12 млн — собственные средства, 44 — заемные. Период инвестирования — 2020-2024 годы, — пояснил Виктор Шунков. — В ходе реализации проекта планируется создать 68 новых рабочих мест. К 2028 году рассчитываем выйти на прибыль от продаж в размере 57,4 млн рублей и получить выручку 23,7 млн рублей. Внутренняя норма рентабельности проекта — 10%, срок окупаемости — 7 лет.

С 2020 по 2028 годы в ходе реализации проекта инвестор планирует перечислить в бюджет 10 млн рублей по всем видам налогов.

В качестве мер господдержки Виктор Шунков запросил признать проект масштабным, включить компанию в список резидентов ТОСЭР «Горный», предоставить в аренду земельный участок без торгов площадью 2,5 га, а также подвести к участку необходимую инфраструктуру.

Проект был поддержан на заседании инвестсовета.

ООО «Агрофирма «Новый путь» создана в мае 2020 года, уставный капитал — 1 млн рублей. Учредитель — Виктор Шунков, директор — его сын Константин Шунков. Компания создана для реализации проекта в ТОСЭР «Горный».

Интересно, что это второй «пищевой» проект, который планирует осесть в промышленной зоне ТОСЭР «Горный». В августе нижегородский инвестор заявлял о планах по строительству в поселке предприятия по выращиванию грибов. На сегодняшний день резидентами ТОСЭР являются две компании — ООО «Горный Базальт» и ООО «Диабаз».

Фото: pixabay.com, автор- PublicDomainPictures