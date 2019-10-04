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Контрольные цифры приема в колледжах и техникумах Новосибирска увеличены на 350 человек

С 2013 года в региональной системе среднего профессионального образования введены 87 новых профессий и специальностей.
  • 04/10/2019, 14:23
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— Формирование оптимального объема контрольных цифр приема на обучение позволяет решить задачи кадрового обеспечения экономики и социальной сферы Новосибирской области. Это ответственная работа, требующая максимальной отдачи со стороны всех задействованных участников. Контрольные цифры приема по программам среднего профессионального образования и высшего образования во многом определяют вектор кадрового развития нашего региона, — цитирует заместителя губернатора Сергея Нелюба пресс-служба регионального правительства.

Как подчеркнул министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, на 2020/2021 учебный год по программам среднего профессионального образования предлагается запланировать контрольные цифры приема в общем объеме 10 979 человек.

— По сравнению с 2019/2020 учебным годом региональный проект контрольных цифр приема на обучение по программам СПО на 2020/2021 учебный год увеличен на 350 человек. Это обусловлено, прежде всего, ростом численности выпускников общеобразовательных организаций и увеличением количества абитуриентов, мотивированных на поступление в образовательные организации среднего профессионального образования Новосибирской области, — отметил Сергей Федорчук.

Министр образования обратил внимание, что в целях развития системы непрерывного образования в 2019 году в Новосибирской области будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки кадров. Он ориентирован на ускоренное профессиональное обучение всех категорий граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям и компетенциям, в том числе по стандартам Ворлдскиллс.

Сергей Федорчук напомнил, что в Новосибирской области за период с 2013 по 2019 годы в региональной системе среднего профессионального образования введены 87 новых профессий и специальностей. С 2017 года ведется подготовка по профессиям и специальностям из списка наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей (ТОП-50).

Систему среднего профессионального образования Новосибирской области представляют 82 образовательные организации, включая вузы, реализующие программы СПО. Общая численность обучающихся по состоянию на 01.01.2019 составляла 54,4 тысяч человек. 73% из них – студенты профессиональных образовательных учреждений, подведомственных исполнительным органам государственной власти Новосибирской области.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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