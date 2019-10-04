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Желающих реконструировать пл. Лыщинского не нашлось

На аукцион не подано ни одной заявки.
  • 04/10/2019, 14:42
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Аукцион на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции площади Лыщинского и строительство надземного пешеходного перехода признан несостоявшимся. На него не было подано ни одной заявки. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

— В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем, на основании ч. 16 ст. 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ, электронный аукцион признается несостоявшимся, — говорится в протоколе.

Напомним, согласно документации, под реконструкцию помимо площади, должны попасть дороги по улицам: Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса, Блюхера и Горская. В план работ входит также строительство надземного пешеходного перехода.

Фото с сайта мэрии города Новосибирска, автор- Павел Комаров

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