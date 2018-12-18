Корпоративный Новый год-2019 в Leto-café

Команда Leto-café знает все о том, как сделать ваш праздник незабываемым!

В этом году мы запланировали 5 дат в декабре со специальным предложением для небольших компаний: корпоративный праздник в формате «all inclusive», который включает в себя новогоднее меню, праздничную программу и подарки от партнеров. Стоимость участия 3500 руб. на 1 гостя.

На сегодняшний день осталось совсем немного мест на праздничную программу в одну из этих дат — 24 декабря.

А это значит, что у вас есть прекрасная возможность отметить Новый год в кругу друзей без потери времени и денег на организацию праздничной программы.

А для больших компаний мы можем организовать праздничную программу «под ключ» в одну из свободных дат — 25, 26 декабря или в январе.

Если же вы решили провести праздник в офисе, то мы организуем для вас выездное обслуживание: мобильный бар MILK с профессиональными бартендерами и фуршетное меню от Leto-cafe помогут создать неповторимую атмосферу праздника где угодно!

Успейте зарезервировать лучшую дату для своего события, а мы позаботимся о том, чтобы ваш праздник стал самым волшебным и незабываемым!

Телефон для резервирования: +7 (383) 209-11-03

Ядринцевская, 21, 3 этаж

@letocafe_nsk

https://vk.com/letocafensk

https://www.facebook.com/letocafensk

Фото: предоставлено Leto-café